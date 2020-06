Film Stasera in Tv – Lo Hobbit Un viaggio inaspettato – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Lo Hobbit Un viaggio inaspettato. Coproduzione britannica, statunitense e neozelandese del 2012, per la regia di Peter Jackson, autore della trilogia de Il Signore degli Anelli, che ha dedicato una nuova trilogia anche a quest’altro romanzo di J.R.R. Tolkien. Diversi attori del cast (Ian McKellen, Andy Serkis, Hugo Weaving, Elijah Wood, Cate Blanchett) sono gli stessi della prima trilogia. Tratto dalla parte iniziale del romanzo Lo Hobbit e dalle Appendici de Il Signore degli Anelli di J. R. R. Tolkien, è il primo capitolo della trilogia de Lo Hobbit, che funge da prequel alla trilogia de Il Signore degli Anelli, diretta dallo stesso regista. I due film successivi sono Lo Hobbit – La desolazione di Smaug (2013) e Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate (2014).

Lo Hobbit Un viaggio inaspettato – Trama

Lo stregone Gandalf il Grigio si reca in visita dall’hobbit Bilbo Baggins, abitante de La Contea, per convincerlo a partire insieme a lui per una grande avventura. Bilbo è restio ad abbandonare per lungo tempo le comodità di Casa Baggins, ma alla fine si lascia convincere. Comincerà un “viaggio inaspettato” nel quale l’hobbit e lo stregone si uniscono ai nani guidati da Thorin Scudodiquercia, che cercano di riconquistare Erebor, roccaforte dei nani, invasa dal temibile drago Smaug. Nel primo capitolo Bilbo conoscerà anche gli elfi di Gran Burrone: sarà Re Elrond a decifrare la mappa dei nani.

Lo Hobbit Un viaggio inaspettato – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: The Hobbit: An Unexpected Journey

Genere: Fantastico

Durata: 2h 50m

Anno: 2012

Paese: Nuova Zelanda, USA, UK

Regia: Peter Jackson

Cast: Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage, Ken Stott, Graham McTavish, William Kircher, James Nesbitt, Stephen Hunter, Dean O’Gorman, Aidan Turner, John Callen, Peter Hambleton, Adam Brown, Cate Blanchett, Elijah Wood, Ian Holm, Christopher Lee, David Tennant, Andy Serkis, Jed Brody, Mark Hadlow, Hugo Weaving.

Lo Hobbit Un viaggio inaspettato – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera sul canale Tv8 (canale 8 del digitale terrestre, anche 508 in HD), alle ore 21.30 di oggi martedì 23 Giugno 2020. La programmazione di Tv8 lo prevede al termine della replica di 4 ristoranti, trasmissione condotta da Alessandro Borghese che mette alla prova quattro ristoratori della stessa zona.