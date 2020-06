Filippo Bisciglia – Tutto su di lui – Età, compagna e figli

Filippo Bisciglia è ormai il volto indiscusso di Temptation Island: anche quest’anno lo rivedremo in spiaggia, pronto a guidare le coppie di concorrenti. Il segreto del suo successo? Un mix di simpatia e fascino con cui ha conquistato il cuore delle italiane.

Filippo Bisciglia si prepara ad una nuova edizione e a finire ancora una volta sotto ai riflettori. L’anno scorso tra l’altro l’abbiamo visto alle prese con Amici Celebrities, con un certo successo. Finito al secondo posto, ha dovuto cedere la vittoria alla compagna Pamela Camassa.

Filippo Bisciglia – Età, moglie e figli

Filippo Bisciglia nasce a Roma il 24 giugno del ’77 e inizia a studiare alla scuola alberghiera, mentre pratica sport. Fino a 18 anni pratica infatti tennis agonistico e l’anno dopo lo vediamo alle prese con il primo spot in tv. Nel 2006 avviene la svolta: partecipa al Grande Fratello e si classifica al secondo posto. Viene scelto così da diversi brand di moda e accessori come testimonial, ruolo che ricopre fino al 2010. Nel 2007 invece lo vediamo per la prima volta alla guida di un programma televisivo, Stai all’Okkio, poi come inviato ne Il Candidato di Marco Liorni. Al tempo stesso coltiva la sua passione per il canto e pubblica Sto parlando con te, il primo suo primo disco.

Da oltre 10 anni, Filippo Bisciglia è legato all’ex modella Camassa. La loro unione dura nel tempo e i due sono ancora innamorati. Anche se entrambi sono gelosi dell’altro: per questo motivo sono riusciti a costruire un rapporto di estrema fiducia. Nonostante l’amore vada a gonfie vele, la coppia ha scelto di non avere figli. “So perfettamente che quando arriva un figlio la vita stravolge in meglio, ma forse la mia paura sta proprio in questo cambiamento“, ha detto lei a Dipiù, “sarò un grado, mi chiedo, di andare incontro appieno a tutte le esigenze di un bambino?“.