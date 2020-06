Giovanna Abate racconta quanto nella sua vita non possa mai più stare senza Gemma Galgani. Le due donne di Uomini e Donne durante il nuovo format in quarantena, hanno creato un’amicizia che va ben oltre il programma e che, durante l’intervista al magazine del talk show ha raccontato.

La ex tronista dopo aver fatto la sua scelta ed aver detto così addio al programma, torna a parlare del bellissimo rapporto creato insieme a Gemma Galgani. Entrambe infatti, hanno partecipato al nuovo format creato dagli autori durante il periodo di quarantena, legando sempre di più fino a diventare inseparabili. Quali sono state però, le parole che Giovanna ha voluto spendere nei confronti della dama?

Giovanna Abate mai più senza Gemma Galgani

La ex tronista di Uomini e Donne ha finalmente terminato il suo percorso uscendo dal programma insieme a Sammy Hassan. La coppia nonostante debba affrontare la distanza Roma – Milano, sembra ogni giorno più unita. Giovanna Abate però, al magazine di Uomini e Donne, ha voluto sottolineare quanto lei non possa mai più stare senza Gemma Galgani, raccontando il loro forte legame creatosi diversi mesi fa.

Giovanna spiega così il forte sentimento che le lega: “Io mi sono trovata ad avere il piacere di conoscere “Gemmy” quando ci si è presentata l’opportunità di continuare a navigare nei nostri sentimenti nonostante lo stop dal format classico di Uomini e Donne. Fin dal primo sguardo tra di noi c’è stata molta intesa. Negli occhi di Gemma ho riconosciuto subito la sua dolcezza, uno sguardo amico che mi ha dato un’immersa forza per iniziare il nuovo percorso che stavo intraprendendo”.

Ex tronista pronta a tutto per la dama

Giovanna Abate durante l’intervista al magazine di Uomini e Donne, ha spiegato anche cosa realmente pensa di Nicola Vivarelli e del suo modo di corteggiare Gemma. Anche la ex tronista all’interno dello studio ha più volte spiegato a Nicola quanto sia forte il legame che ha con la dama, sottolineando quanto possa essere cattiva se vedrà la dama soffrire.

Le sue parole nei confronti di Nicola e alla domanda ci si possa fidare di lui, Giovanna ha affermato: “Gemma mi ha insegnato a mettermi al primo posto in amore, a scegliere solo in base ai miei sentimenti. Mi fido di Nicola? Beh, io sono una persona che in generale ha problemi a fidarsi dell’altro, però allo stesso tempo mi fido dell’amore. Quindi se c’è amore si vedrà e, qualunque cosa succederà, Gemma avrà la mia spalla per trasformare le sue lacrime in sorrisi, sperando che non ne abbia bisogno”.