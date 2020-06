Giulia Michelini – Tutto su di lei – Età, compagno e figlio

Giulia Michelini ha ricoperto diversi ruoli di successo sul piccolo schermo italiano. L’attrice è conosciuta e amata per lo più per il suo personaggio della Regina di Palermo, che troveremo anche in Rosy Abate 2. Una donna controversa che lotta fra il desiderio di avere una vita normale e il tunnel di mafia con cui dovrà fare i conti.

Giulia Michelini sente però il bisogno di sperimentare dell’altro e di abbandonare questo ruolo per sempre. Ormai da tempo viene accostata al suo personaggio e si sente quasi intrappolata. Per questo ha già annunciato che non farà parte dell’eventuale terza stagione della fiction.

Giulia Michelini – Età, compagno e figlio

Giulia Michelini nasce a Roma il 2 giugno dell’85, in una famiglia di Magistrati. Da adolescente inizia a praticare ginnastica artistica a livello agonistico e al tempo stesso conclude gli studi classici. In questa parentesi viene notata da un produttore che le apre le porte del cinema. Il debutto avviene nel 2002 in Distretto di Polizia, dove interpreta la sorella della protagonista. L’anno successivo la troviamo nel film Ricordati di me diretto da Gabriele Muccino, mentre nel 2004 presta il volto a Lucia Borsellino per la miniserie Paolo Borsellino. Nel 2005 diventa poi Francesca De Biase nella fiction RIS – Delitti imperfetti e porta a termine altri lavori. Si trasforma in Rosy Abate nel 2009 e fino al 2016 grazie a Squadra Antimafia – Palermo Oggi.

A soli 19 anni, Giulia Michelini diventa madre di Giulio Cosimo. Il bambino nasce dalla sua relazione con Giorgio Cesaruolo, conosciuto ai tempi della scuola. Fra i due però non ci sarà la possibilità di portare avanti la relazione. Nel 2008 invece vediamo l’attrice al fianco del collega Giorgio Pasotti. Anche in questo caso tuttavia la storia d’amore non decolla e si conclude l’anno successivo. Nel 2010, l’artista si fidanza inoltre con Andrea Napoleoni, con cui vivrà un rapporto lungo sette anni. Da quel momento in poi non sappiamo più nulla della sua vita privata e sono tanti i giornali di gossip a chiedersi se il cuore di Giulia sia occupato oppure no.