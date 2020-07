Lecce-Sampdoria si affronteranno questa sera alle ore 21:45 allo stadio Via del Mare di Lecce. I salentini arrivano dalla sonora sconfitta di Torino, che li hanno visti uscire sconfitti per 4-0 dallo Juventus Stadium.

La Sampdoria di Ranieri, arriva anch’essa da una sconfitta, subita in casa contro il Bologna per 2-1 in favore degli emiliani. In seguito a questi risultati sia i giallorossi che i blucerchiati devono, e vogliono trovare la vittoria, per allontanarsi dalla zona retrocessione, le due squadre al momento occupano la 18° e la 16° posizione in campionato, con la Sampdoria in vantaggio di un solo punto sul Lecce e con il Genoa, 17°, a pari punti con i cugini genovesi.

Lecce-Sampdoria Il nostro pronostico

Viste le posizioni in classifica delle due squadre, e viste le sconfitte da cui arrivano entrambe le squadra, sarà una partita aperta a qualsiasi risultato, con le due società che avranno paura di scoprirsi e favorire l’avversaria nella lotta alla salvezza.

Per questi motivi prevediamo un X2+GOL per questo match.