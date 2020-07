Inter-Brescia in tv: orario e dove vederla in streaming

Dopo pochi giorni, ritornano in campo anche Inter e Brescia che si affronteranno nella gara di campionato valevole per la 29esima giornata di Serie A, con inizio partita fissato per le 19.30 di mercoledì 1° luglio.

Inter – Brescia – lo stato delle squadre

l’Inter è attualmente terza in classifica, dietro a Juventus e Lazio, avendo perso da tempo l’etichettadi “anti Juve” dopo un calo arrivato al termine del girone di andata nonostante il mercato di gennaio che ha rinforzato la rosa. Il successo di Parma, arrivato nell’ultima giornata di campionato è arrivato nei minuti finali ma non ha convinto i tifosi per l’atteggiamento dei calciatori.

C’è ancora qualche speranza per il Brescia che negli ultimi due incontri, i primi dopo il ritorno in campo dopo il coronavirus, visto che i bresciani hanno strappato un punto in trasferta contro la Fiorentina e fatto lo stesso in casa del Genoa, dopo essere stati in svantaggio per 2 a 0. Rondinelle che restano comunque all’ultimo posto in classifica, assieme al Lecce.

Inter – Brescia – dove vederla

La gara verrà trasmessa da DAZN e sarà ovviamente visibile su tutte le piattaforme compatibili con l’app ufficiale dell’emittente, smartphones, smart tv, personal computer, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast oltre le principali console da gioco come Xbox e Playstation.

Per gli abbonati Sky muniti di pacchetto DAZN, potranno seguire la partita sul canale DAZN1, oltre che trovare l’app apposita sul decoder Sky Q.