Roma news – Mkhitaryan è ufficiale il prolungamento di contratto

Calciomercato Roma – I giallorossi hanno trovato l’intesa con il calciatore per firmare un mini contratto fino alla fine della stagione, ma non solo, le due parti hanno trovato l’accordo anche per la permanenza nella rosa di Fonseca, da parte del giocatore, anche per il prossimo anno.

Calciomercato Roma – Mkhitaryan resta a Roma

Nella serata di ieri è arrivata l’ufficialità, che lega il centrocampista armeno alla Roma fino al termine della stagione, il giocatore potrà, così disputare le restanti gare di campionato e le partite di Europa League che dovranno disputare i giallorossi.

Il calciatore è arrivato a Roma nella scorsa estate, in prestito dall’Arsenal, che detiene il cartellino del centrocampista. Con i gunners Mkhitaryan ha ancora un anno di contratto, percependo 9 milioni di euro a stagione.

Con i giallorossi sta stipulando anche un pre accordo per la prossima stagione, il centrocampista, infatti, sta trattando con l’Arsenal una rescissione contrattuale anticipata, così da poter essere libero di firmare un nuovo contratto con la Roma. Così facendo il calciatore diventerebbe a tutti gli effetti un giocatore giallorosso, e la squadra di Pallotta non dovrà pagare nulla per averlo nella propria rosa, se non trovare l’accordo economico con il giocatore, che però è stato già definito.

Bisogna solo attendere per avere l’ufficialità di Mkhitaryan alla Roma anche per la prossima stagione, la cosa certa è che fino al termine della stagione in corso, il calciatore armeno resterà nella capitale e sarà a disposizione di Fonseca, che punta molto su di lui, ed è uno dei primi sostenitori del calciatore.

Fonseca infatti, aveva chiesto alla società di ripartire dal calciatore armeno, da Smalling, e dal nuovo arrivato Pedro, per mettere le fondamenta giusta per la Roma che verrà. Un mix di esperienza e qualità, ma sopratutto tutti e 3 i calciatori ai giallorossi costerebbero 0, poiché Pedro è arrivato a parametro 0, stessa cosa accadrebbe per Mkhitaryan, mentre per Smalling verrebbe prolungato il prestito secco ottenuto lo scorso anno dal Manchester United.

La Roma low coast sta nascendo, vedremo cosa riuscirà a concludere Baldini in uscita, visto che in questo momento la priorità è quella di vendere.