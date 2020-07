Francesca Pirrelli – Chi è la moglie di Gianrico Carofiglio?

Francesca Pirrelli è la moglie di Gianrico Carofiglio, ma agli occhi della giustizia si è fatta conoscere in qualità di Pubblico Ministero e poi di magistrato. Anche se il marito ha abbandonato da tempo la strada legale per dedicarsi alla scrittura, i due hanno condiviso l’amore per la Legge per tanti anni.

Francesca Pirrelli e l’ex magistrato erano già sposati quando l’autore era sostituto procuratore dell’Antimafia. I due hanno avuto due figli, Alessandro e Giorgia, di cui però sappiamo poco e nulla. Anche sul magistrato barese sappiamo molto poco, molto probabilmente per via del suo lavoro.

Francesca Pirrelli – La moglie di Gianrico Carofiglio?

Francesca Pirrelli è diventata spesso la portavoce della sua Bari. Ha scelto di vivere nella sua città con marito e figli ed è qui che ha concentrato la sua azione di PM per fare luce sulle dinamiche mafiose e non solo. In particolare negli ultimi anni si è concentrata sui caporali, ovvero su tutti quei datori di lavoro che forti della loro azienda sottopongono i dipendenti a situazioni degradanti. “Da qualche tempo stiamo osservando una sorta di frammentazione dei grandi ghetti“, ha detto in questi mesi a La Repubblica, “piuttosto che le maxi baraccopoli, che danno troppo nell’occhio, si stanno organizzando in piccoli assembramenti di roulotte o baracche. Spesso anche all’interno delle stesse aziende agricole, soprattutto quando sono molto grandi“.

Spulciando fra gli articoli di cronaca, è facile poi trovare il nome di Francesca Pirrelli accostato al Cozze-Gate, ovvero l’indagine con cui l’immagine di Michele Emiliano, amico di lunga data di Carofiglio. È possibile inoltre trovare traccia del suo sostegno a Nicky Vendola, ma anche in posizione neutraper quanto riguarda la pm Desireè Digeronimo. Quest’ultima, ricorda Resto al Sud, ha accusato la macchina della giustizia di averla punita solo per aver indagato su Vendola. “Non ho mai avuto rapporti conflittuali con giudici o avvocati del distretto, nè con la maggior parte dei colleghi sostituti di Bari“, ha detto invece la Pirrelli in merito alla vicenda.