Alessandro Canino – Tutto su di lui – Età, moglie e figli

Alessandro Canino ha contribuito in qualche modo a rivoluzionare la musica italiana. Lo ricordiamo ancora nel Sanremo del ’92 in gara con la canzone Brutta, con cui ha conquistato il secondo posto nella categoria Novità.

Alessandro Canino non ha mai smesso di cantare, ma sembra proprio che quella hit gli si sia incollata addosso per non lasciarlo mai più. Negli ultimi anni ha partecipato inoltre a diversi talent, per poi presentarsi come ospite all’Eurovision Song Festival al fianco della figlia Guya.

Alessandro Canino – Età, moglie e figli

Alessandro Canino nasce a Firenze il 14 settembre del ’73 e inizia a suonare fin da giovanissimo, diventando interprete di piano-bar nella sua città. Il suo debutto nazionale è legato però all’esperienza all’Ariston: il brano Brutta lo ha premiato con il Telegatto e con la pubblicazione del primo disco. L’anno successivo lo vediamo con Tu tu tu nella città dei fiori e poi con Crescerai nel ’94. Tre anni più tardi inizia a girare l’Europa e torna a Sanremo solo nel 2001,comeinviato delle tv dell’est Europa. Dieci anni più tardi pubblica invece il singolo 4-3, titolo suggerito da Giancarlo Bigazzi. Dopo essere apparso a Uno Mattina, Sottovoce, Domenica In, Avanti un altro!, il cantante vince l’edizione di The Winnter Is, il programma guidato da Gerry Scotti. Poi entra nel cast di Ora o mai più.

Gli anni Novanta hanno portato fortuna ad Alessandro Canino anche dal punto di vista romantico. Nel ’92 infatti si sposa con Silvia de Ieso, che lo renderà padre dell’unica figlia Guya. Il loro matrimonio però non riuscirà a tenere testa al tempo e i due sceglieranno di separarsi alcuni anni più tardi. “Ci sono stati dei momenti bui, è normale”, ha detto la figlia qualche tempo fa a Vieni da me, parlando del suo rapporto con il padre, “Io li vivevo ma ho sempre fatto tantissime cose e a casa non ci stavo mai. Ero sempre impegnatissima tra le mie mille attività”. Nel 2018, il cantante inizia invece una relazione con Nancy Pilch.