Andreas Cornelius – Ruolo, Carriera, Statistiche

Andreas Cornelius si è affermato quest’anno come l’attaccante titolare del Parma. Ha potuto approfittare dei tanti infortuni di Roberto Inglese, ma ha dimostrato di avere confidenza col goal e una presenza diventata imprescindibile per D’Aversa e per i propri compagni di squadra.

Andreas Cornelius: Ruolo

Andreas Cornelius è una punta centrale classica, fisica, con un piede mancino educato e uno spiccato senso del goal. Abile nell’aprire spazi, è altrettanto bravo a sfruttarli sia nel gioco aereo che in quello di inserimento. Bravo di sponda e rapido, in virtù dell’ottimo rapporto altezza peso 194 cm/79 kg in piena forma, risulta esplosivo e complicato da fermare. Ha una discreta capacità anche in acrobazia. Gioca meglio in verticale e con spazio a disposizione che nello stretto.

Andreas Cornelius: Carriera

Si sa poco del suo percorso formativo da calciatore, se non che arriva alla prima squadra del Copenaghen proprio dalle formazioni giovanili del club danese. Con il club della sua città natale Cornelius gioca due buone stagioni con 46 presenze e 20 reti, mettendosi in mostra anche in Europa League. Viene acquistato dal Cardiff in Premier League, ma un infortunio ne mina le possibilità di sviluppo. Così l’anno successivo torna al Copenaghen, dove raccoglie altre 130 presenze e 41 reti, giocando anche in Champions e in Europa League. Nel 2017 viene acquistato dall’Atalanta: con la maglia nerazzurra alla prima stagione gioca 31 partite segnando 6 reti e marcando in tutte le competizioni: campionato, Coppa Italia, Europa League. Dopo aver affrontato i preliminari di Europa League della stagione successiva con l’Atalanta, segnando anche una rete, viene ceduto in prestito al Bordeaux. Anche in Ligue 1 conferma le proprie capacità segnando tre volte in 20 presenze in campionato. Nell’estate 2019 arriva al Parma in prestito biennale con diritto di riscatto: la prima stagione in maglia ducale è la migliore dal punto di vista realizzativo fuori dalla madrepatria: arrivano 12 reti.

Andreas Cornelius: Statistiche

Andreas Cornelius ha raccolto nella scorsa stagione con la maglia del Parma 26 presenze e 12 reti in campionato, venendo schierato per una volta anche in Coppa Italia. Ha anche effettuato due assist in movimento. Ha una media voto di 6.18 e una media fantavoto di 7.75. Ha raccolto una sola ammonizione nel corso dell’intero campionato. Il suo ruolo nel fantacalcio classic è A, mentre nella modalità Mantra è schierabile esclusivamente come PC. Da valutare la scelta in chiave fantacalcio per il prossimo anno anche in base al nuovo allenatore ducale, che sarà Liverani.

