Jeremie Boga – Ruolo, Carriera, Statistiche

E’ stata indubbiamente la migliore annata da quando è in Italia per Jeremie Boga, esterno d’attacco di nazionalità ivoriana pur essendo nato in Francia, tanto da attrarre a se attenzioni da parte di diverse società di livello.

Jeremie Boga : Ruolo

Esterno d’attacco/ala che può giocare indifferentemente su ambo i lati, Boga può ricoprire anche il ruolo di seconda punta e trequartista ed ha tra le sue migliori doti il dribbling molto tecnico e decisamente ubriacante, sommato ad uno scatto fulmineo. Nell’ultima stagione ha anche affinato l’efficacia in zona goal.

Jeremie Boga : Carriera

Aggregato al settore giovanile del Chelsea fin dal 2009, Jeremie nel 2015/2016 viene dato in prestito al Rennes, in Ligue 1, per poi debuttare in Liga l’anno successivo, sempre in prestito con la casacca del Granada, per poi ritornare in blues nel 2017 dove esordisce nella sfida contro il Burnley a inizio campionato. Dopo il rinnovo con i londinesi, passa in prestito al Birmingham, in Serie B inglese dove fa un’ottima impressione da titolare.

Due anni fa passa al Sassuolo in prestito con diritto di riacquisto a favore del Chelsea, firmando un contratto quadriennale con i neroverdi, che gli danno fiducia in crescendo: dopo una prima annata di parziale ambientamento, nell’ultimo campionato è tra i migliori calciatori della squadra nonchè tra i più interessanti prospetti del ruolo, seguito sopratutto dal Napoli che lo ha inquadrato da tempo e che lo reputa ideale per sostituire Josè Callejon, svincolatosi dopo 7 anni di azzurro.

Jeremie Boga: Statistiche

La sua fase realizzativa ha subito un notevole miglioramento rispetto alla sua carriera finora: 11 reti in 34 presenze e 2 assist lo hanno reso una spina nel fianco nelle difese avversarie. De Zerbi gli ha dato fiducia incondizionata nonostante la giovane età (ha 23 anni). Con la nazionale ivoriana ha già esordito dopo aver rappresentato la Francia (dov’è nato da genitori ivoriani) nelle selezioni giovanili.