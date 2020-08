Frasi del Buongiorno. Il mese di agosto volge al termine con questa domenica , abbiamo passato la festività del Ferragosto ora ci attende il mese di settembre. Possiamo essere accanto alle persone alle quali vogliamo bene dedicandole una frase del Buongiorno in questa particolare giornata di festa.

Quando e’ domenica, anche coloro che generalmente sono abituati a lavorare, prendono una pausa punto è questa l’occasione giusta per poter invitare amici cari a trascorrere del tempo insieme. Le frasi del Buongiorno sono state selezionate per poterti dare lo spunto per metterti in contatto con persone che magari non senti da tempo. Un modo alternativo per avvicinarti a qualcuno e magari comunicarli un tuo sentimento particolare. Ecco allora, che queste frasi torneranno ad essere molto utili anche pubblicandole sui social. Inoltre, la nostra selezione non comprende solo frasi d’autore ma anche frasi semplici che però sanno aggiungere al cuore.

Frasi del Buongiorno – domenica – 23 agosto