Quali sono le madri più premurose dello Zodiaco

La maternità è un istinto primordiale, che porta a proteggere i figli, a farli crescere in un’atmosfera tranquilla, dando loro, al contempo, tutti gli strumenti per essere un giorno autonomi e in grado di camminare sulle loro gambe.

Ci sono segni che esprimono il senso della maternità con maggior premura, ce ne sono altri che, invece, non collocano la maternità in cima alle priorità della propria vita, preferendo uno stile di vita diverso e non necessariamente legato alla famiglia. Non è detto che, se diventano madri, le donne di tali segni non possano esserlo in maniera eccezionale.

Non c’è un’impostazione corretta o sbagliata: ogni segno ha un carattere, uno stile di vita suo personale, un’aspirazione. La cosa che appare significativa, per la maternità come per il resto, è compiere le scelte in maniera consapevole. Vediamo, allora, chi, nello zodiaco, esprime il senso della maternità in modo particolarmente premuroso.

1)Cancro

È il segno della maternità per eccellenza, sempre pronto a mettere i figli al primo posto nella scala delle priorità. La mamma cancro ama i suoi figli in modo viscerale, li difenderebbe da ogni minaccia e rinuncerebbe a tutto pur di vederli felici. È una mamma presente e attenta, che li segue nella crescita passo dopo passo e soffre ad ogni distacco. Il figlio di una mamma cancro possono sempre contare sui suoi consigli. La donna del segno vive in maniera particolarmente traumatica la partenza per l’università o per un lavoro fuori dai confini domestici.

2)Pesci

Anche la mamma pesci è molto attenta e premurosa. La sua attenzione è sempre rivolta al bene dei figli e della famiglia, è felice quando gli altri sono felici e cerca sempre di mantenere l’armonia. Si preoccupa, a volte anche eccessivamente, del benessere dei figli ed è sempre pronta a rinunciare a qualcosa per vederli sorridere. Il suo istinto materno è particolarmente sviluppato, così come pura la sua generosità. I figli di una mamma pesci crescono in un’atmosfera di grande amore e armonia.

3)Sagittario

La mamma sagittario è attenta e altruista ed esprime la sua premura cercando di dare loro molta fiducia, in modo da rafforzare il loro senso di autonomia e indipendenza, sin da piccoli. I figli di una mamma sagittario impareranno da subito a rifare il letto, sistemare la stanza, andare in vacanza con la scuola o il gruppo scout. E si divertiranno sempre molto, perché la donna del sagittario è entusiasta della vita e ha un animo passionale, curioso e giramondo. Così i suoi figli impareranno a muoversi, a non aver paura di stare dritti e fermi sulle loro gambe.

4)Leone

La mamma del leone è una donna piena di vitalità e la trasmette anche ai suoi figli, che non si annoiano mai. La mamma del segno escogita ogni giorno una trovata diversa, oggi il luna park, domani il mare, dopodomani le costruzioni lego in giardino, un altro giorno ancora l’escursione per sentieri di montagna per permettere ai bambini – e futuri uomini e donne – di apprezzare la natura, rispettarla e vivere in sintonia con l’ambiente circostante. Generosa, appassionata, amante della vita, la mamma leone insegna ai suoi figli soprattutto l’importanza dell’ironia e dell’autoironia.

5)Toro

La mamma toro è dolce e coccolona, ama coccolare e farsi coccolare ed è sempre presente. Gioca e si diverte insieme ai suoi bambini, li educa sin da piccoli a sapersela cavare nelle varie situazioni che si possono presentare. E, soprattutto, insegna loro a non stare mai fermi. Spesso i figli di una mamma toro fanno parte di gruppi e associazioni sportive, di escursionismo – con programmi pensati apposta per i più piccoli – di pittura o qualsiasi altra cosa venga in mente alla donna del segno. Uniche due cose che non è disposta a sopportare: la maleducazione e l’indolenza.