Antonella Elia presa di mira da Patrick Pugliese: “Dice cose mostruose eppure va avanti…”

Antonella Elia continua a far scalpore e sembra ormai essere presa di mira da tantissimi utenti dei social ma soprattutto dagli ex coinquilini del Grande Fratello Vip. Il suo modo irriverente, sfrontato e a volte troppo aggressivo sembra non essere passato inosservato soprattutto ora che, è stata scelta come nuova opinionista per l’edizione del Grande Fratello Vip 5 che inizierà il 14 Settembre.

Una scelta inaspettata quella di Alfonso Signorini che, ha preferito affiancare a Pupo una donna che, nonostante si troverà fuori dalla casa darà filo da torcere ai nuovi concorrenti. Il web dopo la notizia ufficiale si è completamente diviso in due fazioni. Le persone che seguono e a cui Antonella Elia piace e la seconda fatta dei tantissimi utenti che invece, non riescono ad accettare che, con il suo carattere a volte poco educato, la ex gieffina continui ad andare avanti senza mai fermarsi.

A scagliarsi contro di lei infatti, è arrivato l’ennesimo ex gieffino nonché Patrick Pugliese che, non è affatto contento di vederla sedere come opinionista all’interno del nuovo GF Vip. Quali sono state le sue parole?

Antonella Elia presa di mira

Nelle ultime settimane sono tantissime le persone che, si sono scagliate contro Antonella Elia dopo la sua partecipazione a Temptation Island. La showgirl insieme al suo compagno Pietro Delle Piane infatti, ha deciso di uscire dal programma da sola dopo le innumerevoli mancanze di rispetto per poi, perdonarlo una volta fuori dal programma. Una scelta che, per l’ennesima volta ha diviso il pubblico da casa che non riesce realmente a capire se la coppia fosse realmente d’accordo o meno.

Questa, è solo l’ennesima bufera che si è scagliata contro Antonella Elia dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip dell’edizione precedente. A criticarla ma soprattutto ad accusarla infatti, sono per primi gli ex concorrenti che hanno partecipato insieme a lei all’interno della casa più spiata d’Italia. A parlare contro di lei negli ultimi giorni è stato Patrick Pugliese che, non si è tirato indietro dal porre alcune domande ai suoi fan durante una diretta Instagram.

Patrick Pugliese contro la ex gieffina: “Dice cose mostruose”

Gli attacchi di Patrick nei confronti Antonella Elia sembrano senza fine e durante i giorni scorsi in diretta su Instagram, l’ex gieffino ha sganciato così accuse pesantissime nei suoi confronti. Lui come molti altri ex concorrenti, sono sicuri che dietro il successo di Antonella ci sia qualcuno che, nonostante il suo brutto carattere la spinga sempre avanti portandola come in questo caso, accanto a Pupo come opinionista.

Le parole di Patrick infatti, sono state: “Perché Antonella puoi fare quello che vuole, dire cose mostruose, organizzare trabocchetti e andare comunque sempre avanti? Chissà chi la spinge?”.