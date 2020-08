Rodrigo Bentancur – Ruolo, Carriera, Statistiche

Rodrigo Bentancur si sta gradualmente affermando come uno dei pilastri del centrocampo juventino. Arrivato molto giovane per sostituire Marchisio, ha scalato le gerarchie a poco a poco, rubando minuti e presenze a calciatori più esperti e scafati.

Rodrigo Bentancur: Ruolo

Rodrigo Bentancur è un centrocampista centrale, particolarmente bravo a ricoprire il ruolo di interno in un centrocampo a tre, può fare anche il mediano in un centrocampo a due oppure adattarsi da trequartista. Calciatore estremamente tecnico e praticamente ambidestro, è molto dinamico e capace di costruire gioco grazie a una grande visione. Irruento, tende a raccogliere ammonizioni. Nonostante sia già molto maturo, gli osservatori concordano sul fatto che abbia ancora ampi margini di crescita.

Rodrigo Bentancur: Carriera

È cresciuto nelle giovanili del Penarol, lasciate a 12 anni per entrare invece in quelle del Boca Juniors, formazione con la quale fa il debutto in prima squadra a soli 17 anni in una partita di Copa Libertadores contro il Montevideo Wanderers vinta dagli argentini per 3-0. Con la maglia del Boca raccoglie 66 presenze e 1 rete tra Campionato Argentino, Coppa Nazionale e Copa Libertadores. Nell’estate del 2017 viene acquistato dalla Juventus che punta su di lui per sostituire Claudio Marchisio. Al termine della prima stagione bianconera, nella quale gioca 20 partite in campionato, 2 in coppa Italia e 5 in Champions League, viene convocato dalla sua nazionale, l’Uruguay, per i Mondiali 2018 che gioca da titolare.

Nelle tre stagioni in bianconero giocate finora ha raccolto 109 presenze e 3 reti, vincendo 3 campionati, 1 Coppa Italia e 1 Supercoppa Italiana.

Rodrigo Bentancur: Statistiche

Rodrigo Bentancur ha raccolto nella scorsa stagione con la maglia della Juventus 30 presenze in campionato, venendo schierato per quattro volte anche in Coppa Italia, competizione nella quale ha segnato l’unica rete stagionale. Ha giocato poi 7 partite in Champions League e la Supercoppa Italiana. In campionato ha però effettuato ben 7 assist, di cui 5 in movimento e 2 da fermo. Ha una media voto di 6.15 e una media fantavoto di 6.24, resa tale anche dalle nove ammonizioni subite nel corso dell’intero campionato. Il suo ruolo nel fantacalcio classic è C, e anche nella modalità Mantra è schierabile esclusivamente come C. Dovrebbe essere un punto fermo del centrocampo bianconero della prossima stagione.