Il collezionista – Trama, cast e trailer del film su Rete 4

Il collezionista è il film che Rete 4 ha scelto per il suo prime-time di oggi, 28 agosto 2020. La pellicola appartiene al genere drammatico e thriller ed è diretta da Gary Fleder. Realizzata nel ’97, è basata sul romanzo omonimo di James Patterson.

La trama de Il collezionista ruota attorno allo psicologo e criminologo Alex Cross, che durante le ricerche della nipote scomparsa inizierà a dare la caccia ad un pericoloso serial killer. Di seguito tutti gli altri dettagli e il cast completo del film.

Il collezionista – La trama

Alex Cross viene informato della scomparsa della nipote. Nonostante sia un criminologo di chiara fama, farà molta fatica a far accettare i suoi interventi dalla Polizia del posto. Cross però trova un collegamento fra il caso e la scomparsa di una donna avvenuta nel South Carolina: la vittima è riuscita a sfuggire al killer, soprannominato Casanova. Kate McTiernan diventerà così una fronte preziosa per il protagonista, l’unica in grado di condurlo nella tana del lupo. Kate rivelerà infatti alcuni dettagli sulla caverna in cui era rinchiusa e sulle altre ragazze rapite dall’assassino. La trama de Il collezionista ci anticipa che in realtà i criminali da catturare sono due.

Il collezionista – Il cast completo

Il cast de Il collezionista è guidato da Morgan Freeman, che vedremo nei panni di Alex Cross. Al suo fianco ci sarà Ashley Judd per il personaggio di Kate Mctiernan, mentre Cary Elwes sarà presente in un doppio ruolo. Si aggiungono inoltre gli attori: Alex McArthyr (Sikes); Tony Goldwyn (Will Rudolph); Jay O Sanders (Kyle Craig); Bill Nunn (Sampson); Brian Cox (Hatfield); Richard T Jones (Seth); Roma Maffia (Ruocco); Jeremy Piven (Henry); Gina Ravera (Naomi Cross); William Converse-Roberts (Wick Sachs); Helen Martin (Nonna Cross) e Tatyana Ali (Janell Cross).