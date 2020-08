Rosamunde Pilcher: Incontro con il passato – Trama e cast del film

Rosamunde Pilcher: Incontro con il passato è il film che Canale 5 propone per la sua prima serata di oggi, venerdì 28 agosto 2020. La pellicola appartiene al genere dedicato ai romanzi d’amore della celebre scrittrice e verrà trasmesso dalle 21:20 in poi.

La regia è di Marco Ferradini, per una pellicola tedesca realizzata tre anni fa e dal titolo originale Fast Noch Verheiratet. La trama di Rosamunde Pilcher: Incontro con il passato ci racconterà invece la storia di Siena, una donna in bilico con il suo matrimonio e sul punto di cedere al corteggiamento di un uomo affascinante.

Rosamunde Pilcher: Incontro con il passato – La trama

Siena ha un uomo ideale sempre nella sua mente: Oscar, un avvocato di Bristol che presto chiederà la sua mano. La donna però deciderà di tardare nella risposta, soprattutto perchè è già sposata. Tyler è il suo primo amore e vive in Cornovaglia, dove gestisce un locale: i due sono separati ormai sette anni, da quando Siena ha scoperto che il consorte la tradiva con un’altra. Nonostante questo, Tyler si è sempre rifiutato di firmare i documenti per il divorzio. La trama di Rosamunde Pilcher: Incontro con il passato ci rivela che Siena farà un nuovo tentativo per convincerlo. Salvo poi scoprire che Tyler sta facendo delle resistenze per via della paura di perdere la custodia di Ivy, la figlia nata dalla sua relazione con un’altra donna.

Rosamunde Pilcher: Incontro con il passato – Il cast

Il cast di Rosamunde Pilcher: Incontro con il passato mette in cima l’attrice Paula Schramm nei panni di Sienna Summer. Al suo fianco troviamo Raphael Vogt nel ruolo di Tyler Banks e Jochen Schropp in quello dell’avvocato Oscar Finnley. Troveremo inoltre artisti del calibro di Angela Roy (Ginger Summer); Robert Giggenbach (Larry Summer); Wookie Mayer (Deborah); Krystian Martinek (Edward) e Angelina Stecher-Williams (Ivy). Nel ruolo minore saranno presenti invece: Chloe Massey; Colin Matthews; Saskia Portway e Rupert Wickham.