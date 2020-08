Io sono leggenda – Trama, cast e trailer del film su Italia 1

Io sono leggenda è il film che Italia 1 offre per la sua prima serata di oggi, 28 agosto 2020. Il film è diretto da Francis Lawrence e risale al 2007. Appartiene al genere post-apocalittico, thriller e azione e vanta una sceneggiatura di Mark Protosevich e Akiva Goldsman.

La trama di Io sono leggenda mette al centro della scena Will Smith, nei panni di uno scienziato che si ritroverà a fare i conti con la fine del mondo e un terribile virus. Scopriamo di seguito gli altri dettagli e il cast completo del film.

Io sono leggenda – La trama

Robert Neville è uno scienziato che non è stato in grado di fermare la diffusione di un virus mortale che ha spazzato l’intera umanità. Unico ad essere immune, Neville si ritroverà ad essere l’unico sopravvissuto in un mondo fatto di silenzio e rovine. Per tre anni, Neville non smetterà di inviare messaggi radio in giro per il mondo nel disperato tentativo di trovare altri sopravvissuti. Non è comunque da solo: il virus ha causato la nascita di mutanti e infetti che presto si ritroverà a dover affrontare. La trama di Io sono leggenda ci rivela che il protagonista dovrà affrontare una nuova missione: invertire gli effetti del virus grazie all’utilizzo del suo stesso sangue.

Io sono leggenda – Il cast completo

Oltre a Will Smith nei panni di Robert Neville, il cast di Io sono leggenda può contare anche su Alice Braga nei panni di Anna e Charlie Tahan in quelli di Ethan. Si uniscono inoltre Salli Richardson-Whitfield nel ruolo di Zoe Neville, Willow Smith in quelli di Marley Neville e Darrell Foster per il personaggio di Mike. Troveremo anche artisti come April Grace (vip); Dash Mihok (Alpha maschio); Joanna Numata (Alpha femmina); Abbey (Sam); Kona (Sam); Samuel Glen (Jay) e gli attori James McCayley, Marin Ireland e Pedro Mojica in secondo piano.