Quali sono i quattro segni più eccentrici dello Zodiaco

Essere eccentrici può essere considerato un pregio, perché ha a che fare con l’originalità, la creatività, la capacità di sapersi distinguere dalla massa. In un certo senso presuppone anche una buona dose di ironia, per poter utilizzare le proprie mancanze a proprio vantaggio e farne un segno distintivo.

Gli eccentrici sono anticonformisti, talvolta bizzarri, estrosi e un tantino stravaganti. Magari con 40 gradi, in una giornata di sole, sarebbero in grado di uscire con un cappello in testa e presentarsi così in spiaggia. Sì, perché, fondamentalmente, amano stare al centro dell’attenzione e se ne infischiano del giudizio altrui. Oppure, semplicemente, detestano la massa.

Gli eccentrici sono indubbiamente persone molto particolari – ma, del resto – cosa può definirsi normalità – e in loro compagnia non ci si annoia mai, perché con il loro essere sempre fuori dagli schemi sono altresì in grado di offrire di continuo nuovi stimoli a chi li circonda.

1)Scorpione

È un segno indubbiamente che ama distinguersi, sia quando, ad esempio, deve fare un regalo a una persona a cui vuole bene, sia nel rapporto con i figli, sia nella sua storia, sia anche nel modo di vestire. Tutto, nello scorpione, suggerisce originalità, autenticità e scelte controcorrenti, di quelle che la maggior parte delle persone non riesce neppure a comprendere. Come, per esempio, quella di lasciare la famiglia d’origine senza preavviso e andare a cercare la sua strada in un luogo isolato e lontano dai grandi circuiti turistici e mediatici per un periodo sabbatico di durata variabile.

2)Acquario

È uno dei segni più intelligenti dello zodiaco, dotato di un fiuto eccezionale, ma anche di sensibilità, leggerezza, capacità di innamorarsi di un’avventura, di esplorare mondi nuovi e lanciarsi in nuove iniziative e proposte senza aver dato alcun preavviso a nessuno. È eccentrico nella misura in cui non ha problemi a essere anticonformista. Anzi. Sapere di andare controcorrente lo esalta, solletica il suo narcisismo e lo spinge a cogliere di continuo nuove sfide. Sempre molto posato nell’abbigliamento, talvolta ha voglia di distinguersi e si concede un tacco particolare, una spilla originale, una cintura che non passa inosservata.

3)Cancro

Il cancro è eccentrico a modo suo, soprattutto nel comportamento. Segno d’acqua intuitivo, fantasioso e creativo, talvolta molto solitario, ama starsene spesso in disparte e non seguire le ragioni della massa. Se va di moda lo smalto color bordeaux usa i colori pastello, se vanno di moda le gonne lunghe le usa ma solo perché le ama e ne ha già una collezione nell’armadio, se un certo film diventa un blockbuster di quelli che “non si può non vedere” allora non lo vede perché detesta andare in luoghi troppo affollati. C’è uno spettacolo a teatro? Ci va anche da solo, se gli piace. Gli dicono di essere troppo poco audace nel vestire? Ne soffre, sensibile com’è, ma fa a modo suo.

4)Gemelli

Il gemelli ama fare le cose in maniera originale per distinguersi dagli altri. È pieno di amici, ma ama comunque essere controcorrente. Per fare un esempio, il giorno di Natale tutti stanno in casa con le proprie famiglie, il segno se ne va per mare a pescare o fare windsurf, perché questo è il suo desiderio. La sua casa è molto sobria, ma ama avere pezzi unici di arte contemporanea. Se decide di avere un camino in casa sceglierà di tinteggiarlo in un colore assolutamente estroso e stravagante, come un rosso glitterato o un verde acido. Quando gli amici vanno a trovarlo devono rimanere colpiti dal suo stile.