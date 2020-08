Ricetta pasta all’Amatriciana: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vediamo insieme la ricetta della pasta all’Amatriciana, un piatto famoso in tutto il mondo che crea non poche dispute in merito ai suoi ingredienti principali. Nonostante questo mette d’accordo per i suoi sapori e per la sua tradizione, prettamente italiana!

Pasta all’Amatriciana – Ingredienti

Gli ingredienti sono da intendersi per 4 persone.

Spaghetti 320 grammi

Pomodoro pelato 400 grammi

Guanciale di Amatrice 150 grammi

Sale fino a piacere

Olio extravergine di oliva a piacere

Pecorino romano 75 grammi da grattuggiare

Peperoncino fresco 1

Vino bianco 60 grammi

Pasta all’Amatriciana – Preparazione

Per iniziare la preparazione della vostra pasta all’Amatriciana, dovete prendere una pentola con dell’acqua e portarla a bollore. Salate e dedicatevi al condimento con il guanciale che dovrà essere pulito dalla cotenna e tagliato a fettine di 1 cm di spessore. Ora le fette dovranno diventare listarelle di mezzo centimetro.

Prendete un’altra padella e scaldatela con pochissimo olio, aggiungendo il peperoncino e il guanciale a listarelle rosolando il tutto a fiamma bassissima per 8 minuti o comunque sino a quando non vedrete il grasso trasparente e la parte della carne croccante. Mescolate così da non far bruciare tutti gli ingredienti. Una volta che il grasso è sciolto, prendete il vino bianco e sfumate per poi alzare il fuoco così da farlo evaporare completamente.

Prendete adesso le listarelle di guanciale e mettetele in un piatto, versando in quella padella i pomodori pelati sfilacciandoli con le mani. Ora il sugo dovrà cuocere per 10 minuti e nel frattempo l’acqua per la pasta sarà sicuramente arrivata a bollore per accogliere gli spaghetti da cuocere al dente.

Eliminate il peperoncino dal sugo, salate l’acqua della pasta a piacere e unite le listarelle al sugo stesso, continuando a mescolare per amalgamare gli ingredienti. Gli spaghetti sono cotti ma al dente, quindi devono essere scolati e messi nella padella con gli altri ingredienti saltando il tutto velocemente. A questo punto ci sono due strade: se gradite la pasta al dente amalgamate il tutto a fuoco spento, in caso contrario riaccendete il fuoco e aggiungete acqua di cottura per far andare ancora un po’ il procedimento stesso.

Una volta terminato, impiattate e spolverizzate con del Pecorino grattuggiato: buon appetito!

Pasta all’Amatriciana – Consigli

Gli spaghetti pronti possono essere messi dentro un contenitore ermetico e lasciati nel frigorifero al massimo un giorno. È preferibile non congelare. Naturalmente ci sono tantissime varianti anche per soddisfare un gusto personale, tra cipolla e aglio o ancora eliminando il vino e sfumando con acqua.