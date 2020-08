L’ora della verità, seconda puntata – Anticipazioni 31 agosto

L’ora della verità ritorna con la sua seconda puntata nel prime-time di Canale 5 del 31 agosto 2020. La serie tv francese continuerà a raccontarci lo sviluppo delle indagini di Clotilde, alla ricerca di una risposta: la madre Palma è ancora viva?

Le anticipazioni de L’ora della verità ci svelano che scopriremo qualcosa di più su quanto accaduto negli anni Novanta, soprattutto per via delle minacce ricevute dalla famiglia della protagonista. Chi poteva volere la morte di Paul e Palma?

L’ora della verità, seconda puntata – Anticipazioni e trama

Episodio 4 – Nel ’94, Palma trova davanti alla porta di casa delle bambole di cera che raffigurano la sua famiglia. La donna si sente sempre più in pericolo, mentre Cassanu viene liberato e propone un patto a Basile: rinunciare alla costruzione dell’hotel in cambio di riportare Paul e Salomè sull’isola. Paul invece trova una sua foto con un bambino in braccio e la nasconde. Nel presente, Valentine cade in mare durante un’arrampicata e si scopre che qualcuno ha tagliato la sua imbracatura.

Episodio 5 – Nel passato, Palma decide di dare una nuova possibilità al suo matrimonio. Non ha ceduto alle avances di Natale, un uomo che vive da eremita e che ama la natura. Salomè però minaccia Paul dopo un faccia a faccia con Palma e lo obbliga a dormire con lei. In casa della donna c’è anche un bambino. Tornato a casa, Paul decide di mentire alla moglie, che sospetta tuttavia il suo tradimento. Nel presente, Clotilde trova una collana della madre sul letto su cui vengono trovate le impronte di Orsu.

Episodio 6 – Nel ’94, Salomè minaccia in modo aperto Palma e Paul decide di confessare il tradimento, causando una rottura con l’amante. Clotilde intanto si infatua di Natale, che decide di allontanare quando scopre il suo amore per Palma. Nel presente, Clotilde assiste alla riesumazione del corpo di Palma. La nonna le fornisce una spazzola da cui ricavare il DNA e scoprire se il corpo è proprio della donna. Le anticipazioni de L’ora della verità ci rivelano che Orsu diventerà il principale sospettato dell’omicidio.