Jordan Veretout – Ruolo, Carriera e Statistiche

Jordan Veretout

Centrocampista, classe ’93, della Roma. Giocatore moderno che può ricoprire tutti i ruoli della mediana e dotato di un’ottima tecnica, ottima visione di gioco e uomo assist. Abile negli inserimenti e dotato di un buon tiro.

Carriera e Statistiche

Arrivato al Nantes nel 2003 milita in tutte le giovanili fino ad arrivare in prima squadra il 13 maggio 2011 e a debuttare in Ligue 2 a 18 anni, realizzando la prima rete da professionista il 22 agosto 2011.

La stagione 2012/2013 raggiunge la promozione in Ligue 1 con il Nantes con 31 presenze.

Nella stagione 2013/2014 fa il suo esordio in Ligue 1 il 10 agosto 2013 mentre il suo primo gol in campionato avviene il 22 settembre 2013.

Il 31 luglio 2015 viene ceduto all’Aston Villa in Premier League e debutta l’8 agosto chiudendo la stagione con 25 presenze senza reti.

Il 23 agosto 2016 viene ceduto in prestito al Saint-Étienne e il 28 agosto 2016 debutta in campionato.

Il 15 settembre debutta in Europa League e il 23 ottobre 2016 sigla la sua prima rete con i francesi.

L’8 gennaio 2017, alla sua prima ed unica presenza con il Saint-Étienne in Coupe de France, sigla anche la sua prima rete in assoluto in questa competizione.

Nell’estate 2017 passa a titolo definitivo alla Fiorentina ed esordisce in Serie A il 20 agosto.

Segna la prima rete in Serie A il 10 settembre mentre il 13 dicembre, in Coppa Italia, realizza la sua prima doppietta e il 18 aprile 2018 arriva una tripletta in campionato.

Nella stagione 2018/2019 realizza 33 presenze e 5 gol in campionato.

Il 20 luglio 2019 la Roma ufficializza il suo acquisto a titolo definitivo dalla Fiorentina in prestito oneroso da un milione di euro, con obbligo di riscatto pari a 17 milioni di euro più bonus.

Con la Roma debutta il 15 settembre 2019 in campionato e il 19 settembre in Europa League.

Segna la sua prima rete con la Roma il 2 novembre e il 28 novembre in Europa League.

Termina la sua prima stagione con la Roma con 33 presenze e 6 reti in campionato ed 8 presenze ed un gol in Europa League