Il prossimo attaccante della Juventus? Due nomi su tutti: Edin Dzeko e Luis Suarez. Il nuovo allenatore, Andrea Pirlo, ha bisogno di una nuova punta centrale dopo l’addio annunciato a Gonzalo Higuain e, dopo aver sondato il terreno per Milik, la dirigenza bianconera proverà a regalare all’allenatore uno dei due.

Attaccante Juventus, Dzeko e Suarez in pole: ma chi è più vicino?

Dzeko ha 34 anni, ma sarebbe perfetto per l’idea tattica di Pirlo che vuole un giocatore fisico, ma dotato tecnicamente per supportare Dybala e Cristiano Ronaldo nella manovra offensiva. I costi poi sembrano favorire l’operazione e anche l’ingaggio non graverebbe troppo sulle casse bianconere.

La Juventus ci prova ma il bosniaco, nonostante abbia dato il suo ok al trasferimento, non ha intenzione di spingere la Roma a cederlo: nella Capitale si trova bene e se dovesse restare non lo farebbe controvoglia.

Discorso un po’ diverso per Luis Suarez. Il centravanti del Barcellona ha rotto con il club e il prossimo anno, molto probabilmente, cambierà squadra. Alla Juventus piace, ma se il suo cartellino sarebbe gratuito il problema potrebbe essere l’ingaggio che attualmente oscilla tra gli 11 e i 12 milioni di euro. Il club bianconero valuta attentamente anche la sua situazione, ma sarà difficile intavolare una trattativa fino a che l’uruguayano non si svincolerà dal Barça.

Al momento, dunque, quello più vicino ad essere il nuovo attaccante della Juventus sembra essere Edin Dzeko: costi contenuti e adattabilità perfetta all’idea di calcio di Pirlo, ma se la Juventus dovesse registrare anche una minima apertura per Suarez tutto potrebbe cambiare.