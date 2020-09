Film Stasera in Tv – Carol – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Carol. Coproduzione britannico-statunitense del 2015 per la regia di Todd Haynes con Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson, Kyle Chandler nei ruoli principali. Ambientato nella New York degli anni ’50, Carol racconta la storia di due donne appartenenti ad ambienti molto diversi, travolte da una reciproca passione. Sfidando i tabù imposti dalla morale dell’epoca, che condannano la loro innegabile attrazione, vivranno la loro storia d’amore, a dimostrazione della forza e della capacità di resistenza dei sentimenti. Candidato a sei premi Oscar, premio come miglior attrice a Rooney Mara al Festival di Cannes del 2015, ha raccolto numerosi premi e l’accoglienza favorevole di critica e pubblico in tutto il mondo.

Carol – Trama

New York, 1952. Therese Belivet è una giovane donna impiegata in un grande magazzino di Manhattan. Richard vorrebbe sposarla, Dannie vorrebbe baciarla ma lei ha occhi solo per Carol, una cliente distinta, rapita da un trenino elettrico e dal suo interesse. Un guanto dimenticato e un trenino acquistato dopo, Carol e Therese siedono ‘affamate’ in un café. Carol ha un marito da cui vuole divorziare e una bambina che vuole allevare, Therese un pretendente incalzante e un portfolio da realizzare. Sole dentro il rigido inverno newyorkese e congelate dalle rigorose convenzioni dell’epoca, Carol e Therese viaggiano verso Ovest e una nuova frontiera, che le scopre appassionate e innamorate. Nell’America della Guerra Fredda, che considerava l’omosessualità come un disturbo sociopatico della personalità, Carol e Therese sfideranno i giudizi morali e scioglieranno l’inverno nel cuore.

Carol – Trailer Video

Carol – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Carol

Genere: Drammatico, Sentimentale

Durata: 2h

Anno: USA, UK

Paese: 2015

Regia: Todd Haynes

Cast: Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson, Kyle Chandler

Carol – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso sul canale Rai Movie, (canale 24 del digitale terrestre) alle ore 21.10 di oggi, mercoledì 2 Settembre 2020. La programmazione di Rai Movie lo prevede al termine dell’altro film I diavoli volanti con Stanlio e Ollio.