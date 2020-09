Papastathopoulos al Napoli – Tra gli obiettivi della difesa del Napoli c’è anche Sokratis Papastathopoulos. Il club azzurro sta provando a strapparlo all’Arsenal e spera che il giocatore trovi un accordo con i Gunners che gli permetta di liberarsi a zero.

Gli inglesi però chiedono un indennizzo e hanno anche proposto il rinnovo al greco, segnale di come non siano intenzionati a privarsi di lui (anche se Gattuso spinge per averlo, dialogando direttamente con il difensore).

Un innesto importante considerata la sua esperienza internazionale. L’arrivo di Papastathopoulos al Napoli andrebbe presumibilmente a riempire quella casella in difesa che dovrebbe essere lasciata libera dalla cessione di Luperto al Genoa.

Inoltre, come detto, il suo acquisto è fortemente caldeggiato dall’allenatore Gattuso, che lo ha avuto come compagno di squadra ai tempi del Milan. Ora lo vorrebbe con sè per alzare il livello di competitività in difesa e per avere una valida alternativa a disposizione anche in caso di cessione di Koulibaly.