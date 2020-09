Quali sono i segni zodiacali più indecisi

L’indecisione è una caratteristica presente in molte persone e che può generare frustrazione negli altri. Perché, talvolta, è necessario assumere determinazioni chiare avendo anche poco tempo per farlo.

Così l’indecisione condiziona la vita degli altri perché si bloccano progetti, iniziative, viaggi, sogni, storie d’amore, disegni, idee per il futuro professionale. E allora vediamo quali sono i segni che manifestano maggiormente questa caratteristica, derivante, perlopiù, da una marcata insicurezza di fondo.

1)Cancro

È indeciso perché ha sempre molta paura di tutto: del futuro, delle reazioni, delle delusioni, delle cadute. E allora, spesso, permane in una specie di limbo, che gli causa molta insoddisfazione e frustrazione. Quando ha il coraggio di spiccare il volo lo fa con un’estrema sofferenza e un carico di ansia e tensione insopportabile e insostenibile. Cerca conferme e sostegno alla sua scelta. Sentendosi, solo dopo molto tempo, finalmente libero dai legacci che gli impedivano di assumere decisioni. Ma che fatica!

2)Pesci

Altro segno sempre un po’ indeciso, sul presente ma anche sul da farsi nel prossimo futuro. Se deve lavorare lo fa senza neppure sentire la fatica, con estremo slancio e generosità, ma quando si tratta di fare scelte importanti allora indugia e rimugina, avendo mille ripensamenti. Comprare una casa, una macchina, traslocare o cambiare lavoro: davanti a queste situazioni il pesci si fa prendere dall’ansia e non riesce ad assumere una determinazione precisa. “Non so”, è la sua espressione. Così, talvolta, sceglie di non decidere, allungando i tempi, fino a che qualcuno non lo convince che è arrivato il momento di dire “sì” o “no”.

3)Toro

Segno lento, per definizione. Impiega molto tempo per decidere se una certa persona gli piaccia o no, trascinando la situazione amorosa anche per anni, in una altalena estenuante di alti e bassi, tanto che, spesso, è il partner a mollare la presa, stanco delle sue continue indecisioni. Non si limita a questo. Talvolta scompare dalla scena per ricomparire, magari, dopo un mese facendo finta di nulla. Un comportamento che piace poco. È anche vero che, una volta accasato, il segno è straordinariamente fedele, uno dei più presenti nello zodiaco, ma che fatica arrivare a quel punto!

4)Bilancia

Altro segno che fa dell’indecisione il suo stile di vita. Non è debolezza. E certo si tratta di uno dei suoi pochi difetti, essendo la bilancia amante della bellezza, dell’armonia, dell’equilibrio. Ma proprio questo finisce per essere un difetto. Perché il segno, proprio per non alterare l’equilibrio che si è creato – e che rappresenta il suo mondo e la sua sicurezza – semplicemente non decide. Così, magari, si ritrova i piedi in due scarpe e due partner che attendono risposte sui suoi strani comportamenti. E, ancora, al lavoro, in presenza di qualche grana che non sa risolvere, rimanda e non si fa trovare, finché, magari, il guaio non trova risoluzione spontanea o non viene affrontato da qualcun altro.

5)Gemelli

Indeciso soprattutto in campo sentimentale, dove è in grado di tenere aperte, per così dire, diverse situazioni. Tuttavia questa sua predisposizione finisce con il creare, talora, dei veri e propri incidenti o situazioni imbarazzanti, da cui il gemelli cerca di cavarsela senza troppi danni. In ogni caso, a livello sentimentale, la sua immaturità emerge in maniera piuttosto frequente.