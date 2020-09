Quando è Genoa Sampdoria – Data ufficiale e Calendario

Il “Derby della Lanterna” è tra le partite di questo tipo più famose e attese non solo dai supporters delle due squadre genovesi, ma in generale dagli appassionati calcistici più disparati. Negli ultimi anni l’andamento delle partite di questo genere è stata maggiormente favorevole alla Doria, anche se l’ultima stagione è stata piuttosto complicata per entrambe.

La situazione di mercato di Genoa e Sampdoria

Per ora in casa del Genoa è considerabile “nuovo acquisto” per i grifoni, dopo il riscatto avvenuto dal Sassuolo: i grifoni hanno tuttavia già salutato diversi calciatori come Sanabria, Lapadula, Soumaoro e Barreca e quindi sono attesi numerosi acquisti nei prossimi giorni.

Situazione quasi analoga per i cugini della Doria, che conta l’acquisto del portiere ex Cremonese Ravaglia e quello del giovane danese Damsgaard, mentre Linetty è passato al Torino.

Quando è Genoa Sampdoria

Il calendario della Serie A stagione 2020/2021 verrà stilato oggi alle ore 12:00 e su Giornal.it potrete seguire la Diretta così da conoscere la data ufficiale della gara Genoa Sampdoria.

Il calendario dovrà seguire i seguenti criteri: