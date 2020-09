Nek cambia mestiere | Nuova sfida televisiva per il cantante

Filippo Neviani, aka Nek, cambia mestiere. Ma non si tratta certo di una scelta definitiva. Nek non ha nessuna intenzione di lasciare la musica. Tuttavia, nei prossimi giorni, si cimenterà in una nuova avventura televisiva. Infatti, oggi, 2 settembre, e il 5 settembre, andranno in onda i Seat Music Awards, condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Il 6 settembre, invece, alle 16, su RaiUno, sarà trasmesso lo speciale Seat Music Awards – Viaggio nella Musica che vedrà Nek alla conduzione, insieme a Carolina Di Domenico.

Il cantante si è mostrato entusiasta di questo esordio alla conduzione televisiva e ha raccontato le sue impressioni a Tv Sorrisi e Canzoni. E’ la prima volta, infatti, che Nek veste i panni di conduttore davanti alle telecamere. “Cercherò con serietà, quasi in modo documetaristico, di far capire al pubblico chi sono le persone che rendono un’esibizione pubblica un grande concerto,” ha spiegato Nek.

Nek cambia lavoro, ma solo per un giorno

Infatti, il cantante avrà il compito di incontrare tutti gli artisti presenti alle due serate evento dell’Arena di Verona, ma non solo. Nek ha confessato che per la conduzione si ispirerà a Gianni Morandi. “Per me è un visionario, prima di tanti altri ha recitato, condotto e cantato senza porsi mai dei paletti”. Quest’anno i Seat Music Awards non celebreranno solo le hits di maggior successo dell’estate.

Si tratterà, infatti, di un evento di beneficenza. Tutto il ricavato verrà devoluto alle maestranze del mondo dello spettacolo duramente colpite dalla Pandemia. L’emergenza Coronavirus, infatti, ha costretto alla cancellazione di concerti, tour ed eventi di ogni tipo, mettendo in ginocchio non solo gli artisti, ma anche e soprattutto chi lavora dietro le quinte. Questo è uno dei motivi per cui Nek ha tenuto particolarmente ad approfondire molte tematiche nello speciale che condurrà.

Dalla musica, alla conduzione televisiva

A chi gli ha chiesto se vede un futuro come conduttore televisivo, Nek non ha negato la sua curiosità e il suo desiderio di cimentarsi in nuove sfide lavorative. “Poco tempo fa ho espresso questa volontà e ho ricevuto le prime proposte. Finora, anche come coach ad ‘Amici’, ho sempre fatto Tv a braccetto con la musica. Mi piace parlare alle persone di ciò che so e di ciò che amo”.

Insomma, con queste parole delle a Tv Sorrisi e Canzoni, Nek sembra fare una vera e propria dichiarazione d’intenti per il suo futuro. Se questa volta, Nek cambia mestiere solo per un giorno, in futuro potrebbe cimentarsi nella conduzione sempre più spesso. Ma senza mai abbandonare il suo primo amore: la musica.