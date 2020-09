Moreno – Tutto su di lui – Età, ex storiche e fidanzata

Moreno è un rapper italiano che si è riuscito di sicuro a far notare negli ultimi anni. Il merito va alla vittoria conseguita in diversi concorsi anche a livello nazionale e che gli ha permesso nel 2012 di arrivare alla semifinale degli MTV Spit.

La vittoria ad Amici di Maria De Filippi gli ha permesso l’anno successivo di riscuotere una forte popolarità fra i giovanissimi. Moreno tra l’altro è stato il primo rapper ad entrare nella fucina della Regina di Canale 5.

Moreno – Età, ex storiche e fidanzata

Moreno nasce il 27 novembre dell’80 a Genova con il nome di Moreno Donadoni. Muove i suoi primi passi nel mondo del rap grazie al collettivo freestyle Ultimi EAD che forma da giovanissimo e composto da cinque elementi. Vince inoltre la battaglia contro Emis Killa nel laboratorio NoMAMA di Milano e realizza il suo primo concerto nella capitale della moda. Vince tre gare regionali con Tecniche Perfette ed entra nella competizione nazionale, dove ottiene due volte il secondo posto nel 2008 e 2009, riuscendo a vincere tre anni più tardi. Dopo la vittoria ad Amici nel 2013, ritorna nel talent come direttore artistico nell’edizione successiva e guida la squadra dei Bianchi. Due anni più tardi incide invece la sigla di Lupin III – L’avventura italiana con Giorgio Vanni.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Moreno è finito spesso al centro del gossip per via delle sue relazioni passate e presenti. Durante la sua prima vittoria nel talent della De Filippi, il rapper ha annunciato la sua relazione con Ilaria Melotti. I due però si sono allontanati poco tempo più tardi. Mentre si parlava già di crisi fra i due, all’artista è stato attribuito anche un finto flirt con Deborah Iurato. In precedenza, ha subito anche le accuse fasulle da parte dell’ex compagna Sandra Piacentini, che lo ha tacciato di molestie. Per ora non ci è dato sapere invece se il rapper abbia trovato una nuova fidanzata oppure no.