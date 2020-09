Tutto per la mia famiglia – Trama e cast del film su Rai 2

Tutto per la mia famiglia è la proposta di Rai 2 per la sua prima serata di oggi, 3 settembre 2020. Il film andrà in onda dalle 21:20 in poi ed è un thiller realizzato l’anno scorso e diretto da Tom Shell. Il titolo originale è Your family or your life.

La trama di Tutto per la mia famiglia segue invece la storia di un medico che inizierà ad indagare sull’apparente suicidio del marito. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, le curiosità e quali attori compongono il cast completo.

Tutto per la mia famiglia – La trama

La vita di Kathy Meyer si spezza quando il marito David, un avvocato di successo, viene ritrovato morto. Secondo la Polizia si tratta di un evidente suicidio e per questo deciderà di chiudere il caso in fretta e furia. Kathy però sospetta che dietro l’atteggiamento dei detective ci sia qualcosa di più. Soprattutto quando scopre che David era venuto a conoscenza di alcune scottanti informazioni su un banchiere miliardario e che era sul punto di smascherarlo. La trama di Tutto per la mia famiglia ci rivela che ad aiutare la protagonista ci sarà la figlia April. Entrambe però si metteranno in serio pericolo nel tentativo di trovare l’assassino di David.

Tutto per la mia famiglia – Il cast completo

Al centro della scena del cast di Tutto per la mia famiglia troviamo uno dei volti più noti della serialità americana anni Novanta. Jennie Garth, celebre protagonista di Beverly Hills 90210, interpreterà il ruolo della protagonista Kathy. La figlia del suo personaggio, April, verrà interpretato invece dalla vera rampolla dell’attrice, la figlia Luca Bella. Secondo le informazioni che provengono da oltreoceano, si tratta tra l’altro del terzo ruolo ottenuto da Bella. Per molti versi la sua carriera come attrice rispecchia quella della fittizia Kyler, ovvero la figlia immaginaria della Garth presente nel reboot BH90210.

Al loro fianco troveremo inoltre Angelica Bridges nei panni di Erica Hearns; Ben Reed in quelli di Mike Gallagher e Josh Server per il personaggio di John Rudson. Sono presenti anche gli artisti: Alexandra LeMosle (Michelle Lindstram); Eric Michael Cole (Ed Brock); David Bianchi (Detective Jansen); David Gridley (Damon) e Alexander Carroll (David Meyer).