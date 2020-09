Il crudele volto dell’inganno – Trama e cast del film

Il crudele volto dell’inganno è il film drammatico che Rai 2 propone per la sua prima serata di oggi, 5 settembre 2020. La pellicola risale all’anno scorso e vanta una regia di Jason Bourque. Il titolo originale invece è A Mother on the Edge.

La trama de Il crudele volto dell’inganno segue invece le vicende di una madre single che finisce in un complotto. A farne le spese sarà anche la figlia. Scopriamo di seguito gli altri dettagli e quali attori compongono il cast.

Il crudele volto dell’inganno – Trama e cast

Blair è una donna forte che ha appena subito la rottura del suo matrimonio. Un giorno si ritrova a vivere il suo incubo peggiore: dopo aver accompagnato la figlia a scuola, ritorna in istituto per riprenderla e scopre che la bambina non risulta fra gli iscritti. La donna inizia a pensare di avere dei seri problemi e per questo decide di rivolgersi alla sua terapeuta. La donna e l’ex marito però la informano che Lori è morta l’anno precedente a causa di un incidente stradale.

Blair avrebbe dimenticato tutto perchè responsabile della tragedia, visto che al momento dell’impatto si trovava al volante. Nonostante le loro parole, la donna però decide di non credere a nulla se non quando la Polizia le mostra il certificato di morte della piccola. La trama de Il crudele volto dell’inganno ci rivela però che Blair inizierà ad intuire che dietro questi eventi c’è qualcosa di misterioso.

Il crudele volto dell’inganno – Il cast

Il cast de Il crudele volto dell’inganno mette al centro Kelly Thiebaud nei panni di Blair Ayken. Al suo fianco troviamo l’ex marito Simon, grazie al volto dell’attore Matt Hamilton. La figlia della coppia, la piccola Lori, è interpretata invece dalla giovane Lina Renna. Sono presenti inoltre i seguenti attori: Alison Wandzura (Cynthua Carmichael); Phillip Mitchell (The Fixer); Kimberley Shoniker (Harriet Kincaid); Stefania Indelicato (detective Jenkins); Michelle Martin (dottoressa Pierce); Matt Afondo (Clerk); Rocky Anderson (Trucker); Shalyn Ferdinand (Mrs Horn) e Debs Howard (Eloise).