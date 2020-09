La scuola più bella del mondo – Trama, cast e trailer del film

La scuola più bella del mondo è il film che Canale 5 trasmetterà nella sua prima serata di oggi, 5 settembre 2020. Il film risale a sei anni fa ed è diretto da Luca Miniero. Fa parte del genere commedia e il soggetto è a cura di Massimo Gaudioso.

La trama de La scuola più bella del mondo segue le vicende di un Preside alle prese con una scuola media in difficoltà. Per riuscire ad ottenere l’aiuto dello Stato, organizzeranno una gita che avrà dei risvolti inaspettati. Scopriamo di seguito gli altri dettagli e il cast completo.

La scuola più bella del mondo – La trama

Il Preside Brogi decide di chiedere l’aiuto al Presidente della Repubblica per via delle difficoltà attraversate da un istituto delle medie di Acerra. La scuola napoletana si ritrova presto invitata da un altro istituto in provincia di Siena, a causa di un disguido. Il Preside Gergale infatti vorrebbe accogliere alcuni allievi del Ghana e in particolare di Accra, la sua capitale. Il bidello però ha sbagliato ad inviare l’invito, spedendolo così ad Acerra. Una volta giunti sul posto, i ragazzi napoletani credono di essere vittime di razzismo e ingaggiano una lite furiosa con gli altri studenti. Al Preside Gergale il compito di trovare al più presto un rimedio. La trama de La scuola più bella del mondo ci rivela infatti che deciderà di smistare gli allievi in visita presso le famiglie del posto.

La scuola più bella del mondo – Il cast

Il cast de La scuola più bella del mondo è capitanato da Rocco Papaleo e Christian De Sica, rispettivamente nei panni del Preside Gerargo Gergale e del Preside Filippo Brogi. Al loro fianco troviamo Angela Finocchiaro nel ruolo della professoressa Pacini, mentre Mirian Leone interpreta la professoressa Rivolta. Si uniscono inoltre Lello Arena (Preside Moscariello); Massimo De Lorenzo (Ospettore); Roberto Farnesi (Preside Neri); Ubaldo Pantani (Assessore Burroni) e Swami Caputo (Gaia):