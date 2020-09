Clementino – Tutto su di lui – Età, fidanzata e canzoni

Clementino continua a stupire e non solo per la sua musica. Di recente è finito nel vortice delle polemiche per via di quanto affermato sul sindaco di Forio. Ha stupito inoltre il fatto che abbia scelto di escludere Fabri Fibra nel recente Battiti Live.

Clementino ha stretto un sodalizio artistico con Gigi D’Alessio in queste settimane. La loro Como suena el corazon sta spopolando su internet e ha permesso ai due artisti di unire due generi del tutto diversi.

Clementino – Età, fidanzata e canzoni

Clementino nasce il 21 dicembre dell’82 ad Avellino con il nome di Clemente Maccaro e a soli 14 anni inizia a muovere i primi passi nelmondo dell’hip hop. Entra nella trema Crew e in seguito nei TCK, con cui affina le sue abilità nel freestyle. Nel 2005 entra a far parte di Napolizm: a fresh collection of neapolitan rap, una raccolta pubblicata negli Stati Uniti che raccoglie i migliori rapper del Napoletano. Il suo primo album esce l’anno successivo, dal titolo Napolimanicomio dove alterna italiano e napoletano e in cui collabora con Francesco Paura, Kiave e altri ancora. Nel 2012 unisce le forze con Fibra per il doppio singolo Ci rimani male/Chimica Brother. I due collaborano anche per Non è gratis che sancisce la nascita di Rapstar, il duo musicale che unisce underground e mainstream.

Dopo diverse collaborazioni con altri artisti come Gué Pequeno, Noyz Narcos e Marracash, il rapper annuncia nel 2017 di voler ritornare a Sanremo. Presenta il singolo Ragazzi fuori e si classifica al sedicesimo posto. Clementino non ha mai amato rendere pubblica la sua vita sentimentale. Infatti su Instagram condivide per lo più contenuti che riguardano la sua arte e gli eventi. In passato però gli sono stati attribuiti dei flirt con l’ex gieffina Adriana Peluso e poi con Maria Rodriguez, quest’ultima conosciuta durante la partecipazione di entrambi a Pechino Express. Nel 2016 è stato avvistato in compagnia della conduttrice Marianna Vertola, mentre l’anno successivo al fianco dell’avvocato Valeria Sanmarco. La rottura fra i due però ha spinto il rapper a scegliere la strada del single.