Calciomercato Juventus – Affari e trattative 10 settembre. Fase di stallo completo nel calciomercato della Juventus in questi giorni. Si attendono tante cose: gli sviluppi della rescissione di Suarez, l’accordo per la rescissione di Higuain, una esposizione esplicita da parte di Edin Dzeko sulla sua volontà di raggiungere la Juventus. Tutte cose che per il momento faticano ad arrivare: la società bianconera cerca due attaccanti, ma l’impresa sembra sempre più complicata.

I tempi per l’ingaggio di Luìs Suarez potrebbero essere davvero lunghi: la Juventus si trova di fronte ad un bivio. Bisogna scegliere se aspettarlo o cercare altre strade, che pure non si sono mai abbandonate finora. Ma magari batterle con maggiore convinzione e cercando di forzare la mano. Come nel caso di Dzeko: la Juve si attende un messaggio esplicito da parte dell’attaccante bosniaco di gradimento della piazza juventina, cosa che finora non è arrivata. E che, conoscendo il giocatore, forse non arriverà mai. Da verificare se l’avvenuta cessione di Schick al Bayer Leverkusen possa sbloccare l’affare Milik-Under con il Napoli. In quel caso potrebbe muoversi poi anche Dzeko.

Il sogno sarebbe arrivare anche a Morata, ma per prendere lo spagnolo l’Atletico dovrebbe accettare uno scambio con Bernardeschi o con Douglas Costa che al momento non è gradito alla società colchonera. L’obiettivo restano l’acquisto di due punte: sempre presente l’opzione che porta a Moise Kean, in uscita dall’Everton e in attesa di una chiamata di Pirlo e dell’area tecnica bianconera. Necessaria, fondamentale, la rescissione di Higuain: il Pipita avrebbe anche l’accordo per un biennale, fino al 2022, con l’Inter Miami. Ma non molla un centimetro sui 14 milioni di euro lordi che Agnelli vorrebbe invece risparmiare. Un braccio di ferro non usuale per una società come la Juventus.