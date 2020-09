Veronica Ursida sogno infranto | Favola finita fuori Uomini e Donne

Fuori da Uomini e Donne, Veronica Ursida sembra rimpiangere ancora il suo sogno d’amore infranto. L’ex dama di Uomini e Donne, infatti, sembrava aver trovato la sua favola, il suo lieto fine, grazie a Giovanni Longobardi, conosciuto a Uomini e Donne. Ma la loro storia d’amore fuori dal trono over è durata solo poche settimane e, ormai diversi giorni fa, la coppia ha annunciato la rottura sui social.

Nonostante Giovanni e Veronica si siano mostrati insieme in una diretta Instagram, entrambi hanno negato che ci sia stato un riavvicinamento tra di loro. Quando Veronica Ursida si era assunta tutte le responsabilità della rottura a causa di grave errore commesso, era stato chiaro che lei non avrebbe chiuso la storia.

Veronica Ursida ha un sogno infranto

Anche in questi giorni, infatti Veronica Ursida sta rimpiangendo il suo sogno infranto e ha dichiarato più volte di sentire la mancanza di Giovanni Longobardi, col quale sarebbe propensa a ricucire un rapporto. Quello veramente restio, tra i due, al momento, è Giovanni Longobardi. La coppia ha raccontato anche di aver ricevuto un invito per tornare a Uomini e Donne.

Tuttavia, entrambi hanno rifiutato perché desiderano ancora fare chiarezza nei loro cuori, per capire se c’è l’opportunità di concedersi una nuova possibilità. Insomma, per quanto in molti abbiano dubitato di loro, i sentimenti di Veronica e Giovanni sembrano ancora molto forti. Attraverso Instagram, Veronica Ursida si è sfogata circa la situazione attuale. “Da bambina sognavo di essere una Principessa, oggi ho capito che non tutto ciò che si desidera si avvera, non sempre si è liberi di scegliere e chi diventare. Spesso è la vita che decide per Te. Ma, SOGNO ancora come una Principessa, ma VIVO e COMBATTO da Guerriera!”.

Riavvicinamento fuori da Uomini e Donne?

Sembra proprio che l’ex dama di Uomini e Donne abbia intenzione di continuare a lottare per il suo amore e per riavere la sua favola e il suo lieto fine. Riuscirà Veronica Ursida a riconquistare Giovanni Longobardi una volta per tutte?

Per scoprire cosa accadrà tra Giovanni e Veronica nei prossimi giorni non ci resta che attendere e continuare a seguirli su Instagram. Entrambi, infatti, hanno promesso di tenere sempre aggiornati i loro follower sugli sviluppi dei loro sentimenti e della loro situazione sentimentale.