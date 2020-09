Calciomercato Milan – Affari e trattative 10 settembre. Ieri è stato il giorno di Tonali: ufficialità arrivata nella serata del 9 Settembre. Ha firmato un contratto quinquennale, che partirà da 2 milioni di Euro l’anno a salire più bonus. Il centrocampista ha preso la maglia numero 8 ed è stato immortalato nella foto di rito con Maldini, Massara e Gazidis, che sono stati prodighi di complimenti per lui. Il lavoro sul calciomercato però prosegue, già in queste ore.

Calciomercato Milan – Affari e trattative 10 settembre

È arrivato infatti ieri sera a Milano Ciprian Tatarusanu. Il portiere romeno, ex Fiorentina, sarà il secondo di Gigio Donnarumma per le prossime stagioni: pronto un biennale per lui. Il suo cartellino è stato acquistato dall’Olympique Lione, squadra dalla quale proviene, per meno di un milione di Euro. Le visite mediche sono state fissate per domani mattina, venerdì 11 Settembre. Quello del secondo portiere sarà un altro problema risolto nello scacchiere di Stefano Pioli. Al momento la nuova priorità sembrerebbe essere quella del difensore centrale: il tecnico è stato esplicito sul fatto che la rosa sia corta in quel ruolo. Per il resto la squadra è a posto e serve valutare anche qualche uscita prima delle ulteriori entrate.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Davvero decisiva in tal senso potrebbe essere la cessione di Lucas Paquetà al Lione. Il trequartista libererebbe un posto importante in rosa sia nel ruolo che per quanto riguarda il monte ingaggi. Ieri sera il presidente Aulas si è affrettato a smentire un articolo del giornale francese L’Equipe definendolo impreciso e pieno di false informazioni. “È triste, conoscendo la realtà, vedere tante inverosimiglianze da parte de L’Equipe” è stato il suo commento. Insomma, non sarà un’operazione che si farà a breve, se si farà. Bloccato il resto delle trattative, in vista della prossima settimana, che sarà quella che precederà il debutto in campionato. I tempi stringono, ma la rosa è quantomeno numericamente completa. Per migliorarla, servirà vagliare le occasioni della seconda metà della sessione.