DIRETTA VIEO – Uomini e Donne – 10 Settembre 2020

Maria De Filippi non smette di stupire e dopo aver rivoluzionato completamente lo studio, ha presentato i quattro tornisti che, avranno la possibilità di poter iniziare il percorso per cercare l’amore. Quest’anno infatti, rispettando tutte le leggi del Governo per il Covid-19, le novità all’interno dello studio sono tantissime ma non mancano i primi colpi di scena dovuti a Gemma Galgani e Nicola Vivarelli.

Tra i due la conoscenza sempre ormai terminata, Gemma infatti, ha deciso di non uscire proseguire la conoscenza perché non si fida di lui ma soprattutto è convinta che lui la voglia usare per visibilità. Per la Galgani infatti, è arrivato un nuovo cavaliere completamente diverso da quello che tutti i aspettavano.

Paolo alla conquista di Gemma

Il nuovo cavaliere arrivato durante la puntata di ieri a Uomini e Donne ha lasciato l’intero studio completamente stupito. Capelli lunghi e animo ribelle così si è presentato Paolo all’intero parterre femminile confessando il suo grande interesse per Gemma Galgani.

Nella puntata di oggi però, vedremo se tra loro due è iniziata una vera e propria conoscenza oppure la dama di Uomini e Donne continui a pensare a Nicola Vivarelli.

Per seguire la diretta comodamente dal pc, vi basterà cliccare sul link qui sotto così da poter caricare la puntata in poche e semplici mosse.