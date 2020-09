Raffaella Mennoia in cerca di fiducia | La foto imbarazzante fuori Uomini e Donne

E’ un periodo di intenso lavoro per Raffaella Mennoia, l’autrice braccio destro di Maria De Filippi a Uomini e Donne. Questa nuova edizione, appena iniziata, infatti, ha portato con sé delle novità importanti e quindi nuove responsabilità. L’unione dei due troni, classico e over, in un’unica puntata ha causato, sicuramente, grandi cambiamenti anche dietro le quinte del talk show. Raffaella Mennoia è una lavoratrice instancabile, ma, forse, questa volta, anche lei è in cerca di maggior fiducia in se stessa.

Nonostante ciò, l’autrice non perde mai il suo senso dell’umorismo. Raffaella Mennoia, infatti, ha pubblicato una foto piuttosto imbarazzante sul suo profilo Instagram e ha voluto scherzare su un suo piccolo difetto. Insieme a questo selfie, Raffaella ha scritto: “Oltre a essere stupida, sono anche strabichetta…”. Naturalmente i follower non hanno concordato con lei: Raffaella non è né l’una, né l’altra.

Raffaella Mennoia problemi di fiducia fuori da Uomini e Donne?

Anzi, in tutti questi anni al fianco di Maria De Filippi, Raffaella ha riscosso grandissimi successi, perchè, come tutti sanno, dietro a Uomini e Donne c’è un grandissimo lavoro della redazione. I personaggi, sia del trono over, sia del trono classico, che diventano i beniamini del pubblico, sono scelti proprio grazie al lavoro dei collaboratori di Maria De Filippi, come Raffaella Mennoia. In passato, l’autrice è stata accusata di manovrare molti tronisti e di manipolarli nelle loro scelte a seconda del gradimento del pubblico.

Ma, ovviamente, chi segue Uomini e Donne da anni ha sempre avuto grande fiducia nella buona fede di autori e redattori. Tuttavia, anche queste polemiche mantengono vivo e alto l’interesse, soprattutto dei social, sul talk show di Maria De Filippi. Inoltre, Raffaella Mennoia è molto attiva sui social e si espone spesso per cause molto nobili. Raffaella Mennoia, infatti è sempre in cerca di maggior fiducia in se stessa e nelle sue possibilità e spesso porta all’attenzione dei suoi follower fatti che la colpiscono.

La foto imbarazzante e scherzosa sui social

Raffaella Mennoia, ad esempio, è un’animalista convinta e quindi è contro la violenza su qualsiasi essere vivente. Oltre a ciò, l’autrice di Uomini e Donne si è sempre definita uno spirito libero e non manca di ricordare sempre quanto la libertà di espressione e di scelta sia fondamentale nella vita di tutti noi.

Quali altri grandi sfide attendono Raffaella Mennoia, dentro e fuori da Uomini e Donne? L’autrice è fidanzata da diverso tempo con lo sportivo Alessio Sakara, ma i due sono restii a mostrarsi sui social e vivono con grande riservatezza il loro amore.