Calciomercato Inter – Affari e trattative 11 settembre

Calciomercato Inter che gira ancora intorno al nome di Vidal e si cerca un’ultimo tentativo per convincere il Chelsea a lasciar partire Kantè anche se le possibilità sono ormai remote.

Vidal e la trattativa con il Barcellona

Arturo Vidal non si è ancora liberato dal Barcellona, ma la trattativa tra le parti va avanti. I blaugrana vogliono dall’Inter un’indennizzo anche minimo per liberare il cileno, che invece aspetta un pagamento di 2 milioni arretrati. L’Inter è pronta a garantire un qualcosa agli spagnoli nel caso di raggiungimento di risultati, ma il calciatore non intende sorvolare sui soldi che gli spettano. Nella giornata di oggi andranno avanti i confronti, ma nulla lascia presagire che Vidal non vestirà la maglia dell’Inter il prossimo anno.

Ultimo tentativo per Kantè

L’Inter ha provato un ultimo tentativo per arrivare a N’Golo Kanté, offrendo Brozovic ed Eriksen, la risposta del Chelsea è stata ancora una volta negativa. Per liberare il francese chiedono solo cash senza contropartite e a questo punto è da considerare ormai chiusa la trattativa tra i club.

Parte Godin, si pensa ad Acerbi

Con la possibile partenza di Diego Godin in direzione Cagliari, i nerazzurri stanno lavorando su più fronti. E il nome al vaglio della dirigenza è quello di Francesco Acerbi. Ancora nessun contatto con la Lazio o con l’entourage, ma una volta definita la partenza di Godin l’Inter potrebbe attivare i contatti per il calciatore biancoceleste. Il futuro di Acerbi è ancora da scrivere perché a breve si terrà un incontro tra il suo entourage e la Lazio in cui il punto focale sarà il futuro a Roma. Ma l’Inter c’è ed è attenta alle evoluzioni.