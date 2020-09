Calciomercato Verona – Affari e trattative 11 settembre

Affari e trattative mercato Verona – A pochi giorni dall’inizio del campionato di serie A 2020/2021 l’Hellas Verona continua a muoversi sul mercato per mettere a segno gli ultimi colpi.

Scambio Verona – Genoa con Favilli – Stepinski

In dirittura di arrivo lo scambio tra Hellas Verona e Genoa per portare Andrea Favilli in maglia gialloblu e Mariusz Stepinski con la maglia rossoblu. Per entrambi i prestiti con diritto di riscatto sono vicini all’accordo finale in attesa di ufficialità

Benassi pronto a vestire la maglia dell’Hellas Verona

Marco Benassi sempre più vicino all‘Hellas Verona, visto anche l’arrivo in viola di Borja Valero, con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Aimone trattativa conclusa

Sembra essere in dirittura d’arrivo anche la trattativa per portare Bruno Amione in gialloblù per la prossima stagione.

Infatti dall’Argentina danno per conclusa la trattativa per il trasferimento per circa 2 milioni per acquistarlo dal Belgrano più un 10% sulla futura rivendita.

L’arrivo di Bruno Amione, dopo Cetin e Magnani, potrebbe aprire le porte al passaggio di Marash Kumbulla alla Lazio.