Come si potrebbe dimenticare la data dell’11 settembre? Un anniversario che noi tutti continueremo a ricordare nel tempo. Una terribile tragedia che non merita di essere dimenticata per le tantissime vittime innocenti che hanno perso la vita. Ecco allora che inviare una frase anche in ricordo può essere un modo anche per riflettere.

La crudeltà di un atto terroristico spietato e oggi tante persone che piangono i loro famigliari persi in questa strage. Dunque, per i giovani un modo importante per affrontare questa circostanza e far si che si possano rendere conto dell’importanza di rispettare ogni cultura e credo religioso. Siamo ancora molto lontani da un mondo di pace ma occorre continuare a ricordare la storia perché il sacrificio di queste persone non sia stato vano.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Frasi 11 settembre