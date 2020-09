La cura del viso è sempre molto importante affinché la pelle sia ben idratata e protetta da infiammazioni. Metti latte e miele sul viso: guarda cosa succede quando lo fai, il risultato è a dir poco incredibile!

L’importanza della cura della pelle

Curare la nostra pelle è davvero un’azione di fondamentale importanza, che non deve mai mancare all’interno di una beauty routine quotidiana. Queste cure accurate devono comprendere una detersione delicata del viso con prodotti non aggressivi, un’esfoliazione che permetta la rimozione delle cellule morte e una regolare idratazione.

L’idratazione della cute è davvero fondamentale perché permette alla pelle di non incorrere nel problema della secchezza e della comparsa delle rughe premature. Ma la cura della pelle non deve essere fatta solo dall’esterno. Per avere una pelle splendente dobbiamo agire anche dall’interno, curando la nostra alimentazione.

Bere almeno 1 litro e mezzo di acqua ogni giorno è importante affinché la cute sia correttamente idratata. Mangiare sano, seguire una dieta equilibrata ricca di frutta e verdura di stagione, aiuta invece a non avere problemi con le impurità. Certo se queste ci sono si può rimediare con l’infinità di prodotti che il mercato della cosmesi ci offre ma esistono anche economici ed efficaci rimedi naturali che possono aiutare lo splendore del nostro volto. Metti latte e miele sul viso: guarda cosa succede quando lo fai, il risultato è davvero incredibile!

Latte e miele sul viso

Abbiamo parlato spesso dei rimedi naturali per la cura del viso. Avvalersi dei rimedi naturali significa adoperare elementi che la natura ci mette a disposizione senza pericoli e controindicazioni, per favorire il nostro benessere. Una combinazione naturale ad esempio efficace e mirata per la cura della pelle del volto è quella di latte e miele.

Il latte è un alimento completo, indispensabile per la nutrizione di un’individuo dalla nascita, che già dai tempi antichi veniva adoperato come rimedio di bellezza per la cura della pelle. Il miele è un altro alimento incredibile, prodotto dalle api, le cui proprietà emollienti e antibiotiche non possono essere che propizie per una cute lesa da problematiche e infiammazioni.

Questi due elementi combinati insieme possono dare origine a una maschera viso idratante e antinfiammatoria, da usare una volta a settimana per aiutare la nostra pelle a stare meglio.

Maschera al latte e miele

Per preparare la maschera al latte e miele per il viso avrete bisogno dei seguenti ingredienti:

1/2 bicchiere di latte;

1/2 bicchiere di acqua;

1/2 tazza di farina d’avena;

1 cucchiaio di miele.

Prendete una ciotola, versatevi dentro la farina, il latte, l’acqua e il cucchiaio di miele. Mescolate il tutto con un cucchiaio di legno fino ad ottenere un composto omogeneo. Trasferite quindi questo composto in un pentolino e ponetelo sul fuoco per qualche minuto. Trascorso il tempo lasciate raffreddare. Quando la maschera al latte e miele sarà fredda aiutatevi con il dorso di un cucchiaio per spalmarla sul viso. Tenete in posa per un quarto d’ora quindi risciacquate con acqua fredda. La vostra pelle sarà subito idratata e lenita dalle infiammazioni.