Calciomercato Milan – Affari e trattative 12 settembre. Con l’arrivo ufficiale di Ciprian Tatarusanu, la squadra rossonera è completa. Si tratta ora davvero soltanto di rifinire l’organico e per farlo anche il Milan deve passare dalle cessioni. Il vero giocatore di cui c’è ancora bisogno è un difensore centrale che possa insidiare la titolarità di Kjaer, mentre quella di Romagnoli non sarà mai in discussione. Per il terzino destro e l’altro centrocampista è invece assolutamente prioritario sfoltire la rosa.

Il vero obiettivo di mercato del Milan adesso è un difensore centrale. Inarrivabile Milenkovic, sfumato Fofana, si cerca un profilo che piaccia all’area tecnica, che possa insidiare – e dare respiro a – Kjaer e che al contempo non comporti un esborso troppo importante in relazione alle sue qualità. È difficile ed infatti, al momento, nomi non ce ne sono. Il Milan potrebbe star conducendo trattative in gran segreto, ma resta il fatto che per il giocatore che si cerca ci sono pochi profili adatti sul mercato. In difesa Pioli vorrebbe anche un altro terzino destro, con caratteristiche leggermente diverse da quelle di chi è attualmente in rosa. Ma Calabria, Conti, Kalulu e l’eventuale adattamento di Saelemaekers al momento impediscono di lavorare in ingresso, dove a lungo si è seguito Serge Aurier. Serve una cessione che pare francamente lontana.

L’ultimo obiettivo, quello di apportare ulteriore fisicità al centrocampo, passa chiaramente dal nome di Bakayoko. Col Chelsea ancora nessun accordo sulla valutazione conclusiva sul valore del suo cartellino, giudicata troppo alta dal club rossonero. La prima alternativa resta Soumaré del Lille, per il quale però il club francese ha già rifiutato un’offerta molto importante. Anche in questo caso, però, il reparto è affollato: Tonali, Kessié e Bennacer costituiscono le certezze. Ci sono poi il giovane Pobega e il bosniaco Krunic, che sembra però vicino alla cessione al Friburgo. Infine Paquetà, che preferisce però giocare sulla trequarti, dove difficilmente troverà spazio: si attende di capire se l’interesse del Lione si trasformerà in una vera e propria offerta. Con la sua cessione e quella di Krunic, potrebbe anche arrivare il passo in avanti per Bakayoko.