Unknown, senza identità – Trama, trailer e cast del film

Unknown, senza identità è il film che Rete 4 propone nella sua prima serata di oggi, 13 settembre 2020. La pellicola è diretta da Jaume Collet-Serra e risale al 2011. La narrazione invece si basa sul romanzo Fuori di me scritto da Didier Van Cauwelaert.

La trama di Unknown, senza identità ci parla di un uomo che dopo aver subito un incidente ed essere finito in coma, scopre che qualcun altro sta usando il suo nome. Scopriamo di seguito gli altri dettagli e quali attori compongono il cast.

Unknown, senza identità – La trama

Martin Harris è un medico di chiara fama che decide di partecipare ad un congresso con la moglie Liz. A causa di un imprevisto con alcuni documenti dimenticati in aeroporto, si ritrova in strada e viene coinvolto in un incidente stradale. Dopo essere finito in coma, Harris si risveglia e scopre che qualcun altro sta usando la sua identità. La moglie Liz tra l’altro sembra non conoscerlo affatto e conferma la tesi dello sconosciuto.

Martin sviene a causa dello choc e una volta in ospedale riesce a sopravvivere all’attacco di un killer. Il medico riesce però a contattare un investigatore privato per dimostrare alle autorità che la sua storia è vera. La sua unica speranza è trovare la tassista che guidava il giorno del suo incidente. La trama di Unknown, senza identità ci rivela che il protagonista farà una scoperta inaspettata riguardo ad un suo segreto.

Unknown, senza identità – Il cast

Il cast di Unknown, senza identità è guidato da Liam Neeson, che vedremo nei panni del dottor Harris. Al suo fianco Diane Kruger nel ruolo di Gina e January Jones nei panni di Liz Harris. Sono presenti inoltre gli attori Aidan Quinn per il personaggio di Martn, Bruno Ganz per quello di Ernst Jurgen e Frank Langella come interprete di Rodney Cole. Troveremo anche i seguenti artisti: Sebastian Koch (Professor Bressler); Olivier Schneider (Smith); Stipe Erceg (Jones); Rainer Bock (Herr Strauss); Mido Hamada (Principe Shada) e Karl Markovics (dottor Farge).