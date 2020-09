Calciomercato Atalanta – Affari e trattative 14 settembre

By

Affari e trattative in corso calciomercato Atalanta – I nerazzurri continuano a lavorare sul mercato per farsi trovare pronto alla ripartenza del campionato e ripetere una grandissima stagione .

Dalbert piace a Gasperini

Gasperini vuole un’esterno da poter inserire nel suo organico e il nome sulla lista dei dirigenti nerazzurri è quello di Dalbert dell’Inter.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Immuno Defender, aumenta fin da subito le tue difese immunitarie - Clicca qui

Il giocatore piace a mister Gasperini perché il mister vorrebbe un giocatore versatile proprio come il brasiliano dell’Inter visto che può essere impiegato tanto come laterale che come centrocampista.

L’Atalanta ha iniziato a sondare il terreno per capire i margini per un eventuale trattativa in quanto l’Inter sta sfoltendo la rosa ed il giocatore brasiliano è fuori dai progetti tecnici di Antonio Conte.

In Germania per Brekalo e Harit

La dirigenza bergamasca è al lavoro per portare in Italia due giocatori che militano nella Bundesliga.

Si tratta di due esterni offensivi, Amine Harit marocchino dell Schalke 04 e Josip Brekalo del Wolfsburg, utili al gioco di Gasperini.

I due giovani sono nel mirino dell’Atalanta che potrebbe riuscire a strapparne almeno uno dei due.