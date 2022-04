Il termine “temibili” può indicare una serie molto diversificata di personalità: rientrano nella categoria i profili caratteriali che in particolari circostanze non si fanno problemi a mettere in difficoltà loro stessi e gli altri. Nella maggior parte dei casi si tratta di persone che riescono a celare le proprie intenzioni non necessariamente “cattive” ma decisamente egoiste. Il segreto è “non fidarsi mai totalmente di questi profili” anche se è un discorso molto complicato da mettere in atto. Quali sono i segni zodiacali più temibili?

I segni zodiacali più “temibili” in assoluto. Quali sono?

Vergine

Hanno un elevato senso pratico e civico ma quando sono in difficoltà non si fanno troppi problemi a diventare “poco ortodossi” ed a considerare possibilità decisamente problematiche. Non è un profilo egocentrico quanto piuttosto uno pratico fino all’eccesso. Quando si mettono in testa qualcosa, è possibile aspettarsi di tutto.

Ariete

Anche se spesso il segno dell’Ariete evidenzia un carattere del tipo “can che abbaia non morde”, messo alle strette tende ad avere reazioni emotive e idee anche pericolose, sopratutto perchè non riesce fino a fondo a farsi carico delle proprie responsabilità. Meglio non farsi “abbindolare” troppo da un Ariete.

Scorpione

Basta non contraddirlo apertamente e Scorpione continua ad essere un profilo affidabile ed affabile, nonchè un grande lavoratore. Però se si superano certi limiti, i nati sotto questo profilo mettono in evidenza problemi seri: Scorpione si sente facilmente minacciato e non sempre è in grado di confrontarsi in maniera sana con gli altri, ecco perchè può avere delle “pessime idee”.