Un POS o terminale di pagamento è un dispositivo elettronico che consente di effettuare pagamenti mediante moneta elettronica, ovvero tramite carte di credito, di debito o prepagate. Il terminale è collegato con il centro di elaborazione della banca o del gruppo di banche che offrono il servizio, affinché venga autorizzato ed effettuato il relativo addebito sul conto corrente del soggetto abilitato e l’accredito sul conto dell’esercente.

Il creditore può essere un esercente commerciale, un libero professionista, un artigiano, un ente della PA, un’impresa di servizi, uno spaccio aziendale, un coltivatore/allevatore.

Esistono vari tipi di POS:

Il POS fisso (stand alone) , è il tradizionale. Si tratta di un’apparecchiatura connessa tramite linea telefonica al centro servizi.

Esiste quello cordless o PocketPos è un POS fisso in cui il modulo funzionale è staccabile dall’unità base, per consentire una portabilità entro qualche decina di metri. Può essere attaccato al bluetooth o al Wi-Fi.

Il POS GSM/GPRS utilizzato principalmente da esercenti che hanno necessità di mobilità come tassisti, ambulanti, venditori a domicilio, artigiani che operano presso il cliente.

Quello Mobile che si connette via bluetooth allo smartphone attraverso un app.

E infine, abbiamo il Virtuale che gestisce i pagamenti pagamenti online tramite una pagina web dedicata.

POS, fate sempre questa cosa prima di pagare. “Attenzione”

Bisogna fare attenzione però alle truffe tramite POS. Infatti alcune truffe avvengono proprio con quelli wireless, che non hanno fili. Basta avvicinarsi alla tasca della vittima e dato che per una somma minima non serve il codice, si può effettuare una traslazione e rubare i soldi.

Quando in negozio si paga con il POS bisogna fare attenzione all’importo che si scrive. Bisogna fare attenzione anche alla transazione se è avvenuta o meno. In ogni caso, è consigliato farsi dare sempre la ricevuta, anche se il pagamento non è andato a buon fine, così da avere delle prove in caso di problemi.