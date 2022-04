Maggio è sicuramente il mese delle rose. La Rosa è un fiore originario dell’Asia e dell’Europa appartenente alla famiglia delle Rosacee. Esistono circa 150 varietà di rosa. Può raggiungere anche tre metri di altezza.

La rosa rappresenta la femminilità, la bellezza senza tempo, la purezza, l’ eleganza, e l’amore innocente e passionale. Ogni colore della rosa infatti rappresenta un significato particolare ad esempio la rosa bianca simboleggia la purezza, la castità, la segretezza e il silenzio. La rosa rosa simboleggia l’amicizia e i buoni sentimenti, quella gialla rappresenta invece la gelosia, la vergogna e l’infedeltà. La rosa rossa significa amore puro e ardente, la passione. Quella blu simboleggia il mistero e la saggezza.

Rose sempre fiorite e belle? Ecco cosa devi fare

La rosa ha bisogno di tanto sole ma non direttamente perché potrebbe seccare. Il terreno ideale per la rosa essere argilloso fertile e drenato. Si può anche aggiungere al terreno della ghiaia, argilla, espansa e sabbia. Inoltre per mantenere il terreno umido si può fare una pacciamatura di corteccia, lapillo vulcanico, argilla espansa, erba secca.

Per concimare la rosa è meglio utilizzare dei fertilizzanti naturali come lo stallatico equino, compost, guano o letame bovino. Ma se si vogliono comunque utilizzare dei prodotti chimici i migliori sono i fertilizzanti granulari a lento rilascio e ad alto contenuto di fosforo, azoto e potassio che vanno aggiunti dopo aver potato la pianta in inverno.

Annaffiatura

Le rose devono essere annaffiate almeno due volte a settimana soprattutto in estate quando fa molto caldo. Bisogna sempre fare attenzione a non toccare le foglie e i fiori con l’acqua perché potrebbe causare delle malattie.

Potatura

La potatura, va fatta a gennaio- febbraio. Con la potatura si devono tagliare i rami secchi e vecchi, per far credere i nuovi. Ogni tipo di rosa va potato in maniera diversa, quindi per non commettere qualche errore è meglio informarsi prima sul tipo di pianta che possediamo.