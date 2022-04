I vizi rappresentano un vero e proprio peccato all’interno dell’educazione sia dei bambini ma anche degli adulti: una personalità che è abituata ad averla vinta sempre e comunque risulta molto spesso insopportabile o comunque difficile da gestire anche all’interno di un contesto lavorativo e sociale. Essere viziati è quindi indiscutibilmente un tratto legato al contesto che ci circonda ma fa anche parte del carattere “di base” in quanto esistono persone cresciute nella “bambagia” che non sono assolutamente viziate. In questa lista esamineremo i segni zodiacali che sono più tendenti ad apparire viziati in assoluto.

Sei tra i segni più viziati dello zodiaco? Scoprilo!

Gemelli

Caso paradossale quello dei Gemelli che più crescono e più si aspettano che il mondo, o meglio le persone che conoscono siano pronte a farsi in 4 per soddisfare i loro bisogni. Non sono particolarmente manipolatori eppure amano vivere nel benessere anche se fanno realmente poco per “meritarlo”. Ciò che li fa apparire viziati è proprio questo senso di scarsa umiltà.

Leone

Degli eterni bambinoni, persone molto sociali e anche molto simpatiche ma vanno costantemente “coccolati” anche da adulti. Leone ama le attenzioni e solo pensare a vivere senza qualcuno pronto a renderli felici li fa stare letteralmente male. Sono viziati nel senso più “infantile” del termine.

Vergine

Non lo ammetterebbero mai, ma i nati sotto il segno della Vergine, pur non essendo “snob”, adorano trattarsi bene. Non solo, hanno anche una tendenza a mantenere anche standard in termini di vizi piuttosto elevata. Solitamente riescono a mascherarlo abbastanza bene ma chi li conosce a fondo sa che sono estremamente viziati.