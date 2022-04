Esibizionisti, “raccontastorie”, egocentrici, insomma sbruffoni: inevitabilmente capita di avere a che fare con personalità che amano sentirsi migliori in diverse tipologie di senso della maggior parte di noi, sia nelle azioni ma anche e sopratutto nelle parole. In contesti lavorativi tende a bollare tutti come incapaci, in amore paventa sensibilità assurde e grande fascino, e così via. Nella maggior parte dei casi è poco tollerato e decisamente evitato. Si può comunque essere sbruffoni in vari modi, ed ecco che anche stavolta l’oroscopo ci “viene in soccorso” e ci aiuta a comprendere chi tende ad esserlo con maggior frequenza. Quali sono i segni sbruffoni per lo zodiaco?

I segni più sbruffoni dello zodiaco: c’è anche il tuo?

Bilancia

Sempre tranquillo e in controllo, anche troppo: chi è nato sotto la Bilancia è naturalmente portato ad essere da giovanissimi un po’ sbruffoncello anche se bisogna ammetterere che è una prerogativa “non intenzionale” ma molto naturale. Spesso sono apprezzati perchè equilibrati ma anche piuttosto fastidiosi e a tratti spocchiosi.

Leone

Un segno egocentrico come Leone dovrebbe entrare di diritto nella classifica degli sbruffoni e infatti eccolo qui: non è particolarmente vanitoso ma che ama far parlare di se. E quale migliore occasione se non fare un po’ gli sbruffoni? Leone riassume il vecchio concetto “bene o male, purchè se ne parli”.

Toro

E’ un segno accentratotre, che ha bisogno costantemente di percepire la fiducia, anzi di vederla proprio, sulla propria persona. Ecco perchè è solito mettere un’enfasi pazzesca in merito alle proprie azioni, anche cose normalissime che vengono dipinte come straordinarie. Solitamente le persone comprendono il personaggio e approcciano Toro con il sorriso.